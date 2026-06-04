«Estoy muy contento. El Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo. No hace falta mucho para sentirse atraído por él», afirma Iraola en un comunicado del club: «El Liverpool es el Liverpool».

Su antecesor, Slot, llegó en verano de 2024 tras Jürgen Klopp y ganó la vigésima liga, pero se marchó al quedar quinto en su segunda temporada.

El Bayer Leverkusen, que también lo pretendía, viró ante el interés de Anfield y presentó el jueves a Carles Martínez (FC Toulouse) como sustituto de Kasper Hjulmand.

El exjugador Iraola (dos partidos con España) logró un gran éxito en el Bournemouth con recursos modestos. Con un fútbol rápido y atractivo, el AFC terminó sexto en la Premier, a solo tres puntos y un puesto del Liverpool.