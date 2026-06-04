El Liverpool en lugar del Leverkusen: Andoni Iraola, cuyo nombre también se había barajado para el Bayer, será el nuevo director técnico del club más laureado de Inglaterra y, por tanto, también del internacional Florian Wirtz. Cinco días después de la destitución de Arne Slot, los Reds anunciaron el fichaje del vasco de 43 años, cuya salida del AFC Bournemouth, rival en la Premier League, ya era un hecho.
Getty Images Sport
Traducido por
El candidato ideal sucederá a Arne Slot: el Liverpool FC ya tiene nuevo entrenador
«Estoy muy contento. El Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo. No hace falta mucho para sentirse atraído por él», afirma Iraola en un comunicado del club: «El Liverpool es el Liverpool».
Su antecesor, Slot, llegó en verano de 2024 tras Jürgen Klopp y ganó la vigésima liga, pero se marchó al quedar quinto en su segunda temporada.
El Bayer Leverkusen, que también lo pretendía, viró ante el interés de Anfield y presentó el jueves a Carles Martínez (FC Toulouse) como sustituto de Kasper Hjulmand.
El exjugador Iraola (dos partidos con España) logró un gran éxito en el Bournemouth con recursos modestos. Con un fútbol rápido y atractivo, el AFC terminó sexto en la Premier, a solo tres puntos y un puesto del Liverpool.