El candidato presidencial reafirmó su promesa de fichar a Haaland y restó importancia a las desmentidas de su entorno, calificándolas de «parte del juego».

Tras su paso por El Hormiguero, donde afirmó que Haaland «quiere venir a Madrid», Riquelme habló con ASpara aclarar su postura sobre el delantero noruego, objetivo prioritario de su campaña.

Riquelme insiste en que el fichaje es viable: «Haaland tiene una cláusula y llevamos tiempo trabajándolo. Hay que entender que esto es una candidatura; pueden ganar unos u otros. Es lógico que protejan al jugador, pero estoy seguro de que, si soy presidente, grandes figuras como Haaland jugarán en el Real Madrid».