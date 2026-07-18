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Adhe Makayasa

Traducido por

El campeón del Mundial Joan Capdevila lanza un llamamiento desesperado a Donald Trump tras habérsele denegado el visado estadounidense para la final

J. Capdevila
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup

El exfutbolista español Joan Capdevila ha pedido ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras serle denegada la entrada al país para ver la final del Mundial este domingo. El campeón de 2010 iba a viajar con sus hijos para animar a La Roja en el MetLife Stadium, pero los funcionarios de fronteras rechazaron de pronto su autorización de viaje.

  • Se le niega la entrada a una figura emblemática de España

    El exlateral de La Roja Capdevila sufrió un revés cuando las autoridades estadounidenses rechazaron su autorización ESTA antes de la final. El jugador, de 48 años, planeaba llevar a sus hijos a Nueva York para reunirse con sus excompañeros del Mundial 2010. La denegación lo obligó a recurrir al Gobierno de Estados Unidos para salvar el viaje de su familia.

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  • trump(C)Getty Images

    Súplica desesperada al presidente

    Frustrado por este obstáculo diplomático, el exdefensa del Villarreal pidió ayuda a la Casa Blanca y al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a través de las redes sociales.

    En X suplicó: «¡NECESITO AYUDA, @realDonaldTrump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA.

    ¿Alguien puede ayudarme? Estaba muy emocionado por estar allí con mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarlos.

    No puedo creer que me impidan entrar a EE. UU. y perderme este momento con mis hijos, a quienes les encanta el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionar esto, se lo agradeceré de por vida».

  • Se culpa al partido amistoso contra Irán

    En una entrevista con la emisora española COPE, Capdevila atribuyó la prohibición de entrada a EE. UU. a su participación, hace una década, en un partido benéfico en Teherán. Antes, el árbitro CAF del año, Omar Artan, también fue rechazado en el Aeropuerto de Miami por las estrictas políticas fronterizas.


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  • messi(C)Getty Images

    La cuenta atrás final empieza ahora

    España debe mantener la concentración en el campo, sin el apoyo de sus leyendas en las gradas, cuando enfrente a la actual campeona, Argentina. El equipo de Luis de la Fuente sueña con un histórico doblete de Eurocopa y Mundial tras vencer a Francia en semis. El duelo en el MetLife Stadium será la prueba definitiva para esta nueva generación de La Roja, que aspira a destronar a la potencia liderada por Lionel Messi.

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