El campeón del Mundial Joan Capdevila lanza un llamamiento desesperado a Donald Trump tras habérsele denegado el visado estadounidense para la final

Frustrado por este obstáculo diplomático, el exdefensa del Villarreal pidió ayuda a la Casa Blanca y al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a través de las redes sociales.

En X suplicó: «¡NECESITO AYUDA, @realDonaldTrump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA.

¿Alguien puede ayudarme? Estaba muy emocionado por estar allí con mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarlos.

No puedo creer que me impidan entrar a EE. UU. y perderme este momento con mis hijos, a quienes les encanta el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionar esto, se lo agradeceré de por vida».