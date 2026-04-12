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El camino hacia el título... El Al-Nasr se enfrenta al fantasma de la primera ronda en una misión suicida

FEATURES
Al Nasr FC
Al Hilal
1ª División
J. Jesus
C. Ronaldo
J. Felix
Arabia Saudí
Portugal

Un momento complicado preocupa al equipo del entrenador portugués Jorge Jesus.

El Al-Nassr afronta la recta final de la Liga Saudí Roshen bajo presión y con el Al-Hilal acechando en la cima.

A pocas jornadas del final, cualquier tropiezo puede costarles caro, así que cada partido es clave para definir al campeón.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    ¿Dónde está la victoria?

    El Al-Nasr lidera la Liga Roshen de Profesionales con 73 puntos tras ganar 2-0 al Al-Akhdoud en la 28.ª jornada.

    Suma 78 goles a favor y solo 21 en contra.

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  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Misión suicida

    El Al-Nassr aspira a recuperar el título de la Liga Saudí tras años sin ganarlo, aunque cerrará la temporada con seis partidos muy exigentes.

    Arranca el miércoles 24 ante Al-Ittifaq (Jornada 29) y sigue el 28 de abril frente a Al-Ahli (Jornada 30).

    Además, se rumorea que el árbitro del encuentro ante Al-Akhdoud ignoró la expulsión de Sadio Mané,
    mientras que Ronaldo asegura: «La lucha con Al-Hilal y Al-Ahli continúa y estamos listos para la recta final».

    En la jornada 31 visitará al Al-Qadisiyah el 2 de mayo, antes de recibir al Al-Hilal en el derbi de Riad.

    Cerrando la liga el 13 de mayo ante Al-Shabab (jornada 33) y visitando a Damac el 21.



  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El fantasma del primer piso

    El Al-Nasr empezó la temporada con 10 victorias en la Liga Roshen y lideró la tabla con 30 puntos, tras ganar al Al-Akhdoud.

    Sin embargo, encadenó cuatro partidos sin ganar: empate ante Al-Ittifaq (2-2) y derrotas contra Al-Ahli (2-3).

    Después cayeron ante Al-Qadisiyah (1-2) y Al-Hilal (1-3), perdiendo 11 puntos y cediendo el liderato a Al-Hilal, ahora 7 puntos por encima.

    Tras ganar 2-0 al Al-Akhdoud, le quedan 6 finales, cuatro de ellas contra equipos a los que ya pinchó en la ida.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Sorpresa o coronación?

    Al-Hilal necesita ganar los cuatro partidos que le quedan —ante Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah y Al-Hilal— para asegurar el título de la Liga Roshen sin depender de otros resultados.

    Si se repite el resultado de la ida, el Al-Nassr perdería el título a favor del Al-Hilal o el Al-Ahli, pues el «Al-Raqi» quedaría tercero con 66 puntos.

    Así, el portugués Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr, asume una misión de alto riesgo: sentenciar el título a dos jornadas del final a costa del Al-Hilal en el derbi.

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