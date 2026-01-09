Ver a Neymar de nuevo en el gimnasio con una sonrisa en el rostro ofrece esperanza, aunque esto ocurre solo semanas después de la revelación de que su futuro en el deporte estaba en juego. El desgaste físico y mental de las lesiones repetidas -en particular la devastadora rotura de ligamento cruzado anterior y menisco sufrida en octubre de 2023- llevó al delantero al límite.

A principios de este mes, el padre y agente del jugador hizo la impactante admisión de que su hijo realmente había considerado retirarse del fútbol profesional tras este último contratiempo de lesiones. El agotamiento mental de los ciclos constantes de rehabilitación condujo a conversaciones serias sobre colgar las botas para siempre.

Dijo: "Se lesionó el menisco, la prensa lo filtra antes de que hablamos con él, y su cabeza se queda en blanco. Es mucho para asimilar... Voy a la casa de mi hijo. 'Entonces, ¿cómo estás?'

"Él se vuelve hacia mí y dice: 'No puedo más. Vamos a operar. Papá... Ni siquiera sé si merece la pena operar. Por mí, ya he tenido suficiente.'"

Sin embargo, esos pensamientos ahora han sido dejados de lado firmemente. El enfoque ha cambiado por completo de "si" volverá a jugar a "cuándo". La confirmación de su compromiso con el deporte vino en forma de una extensión de contrato firmada esta semana, que lo mantendrá en el Santos hasta finales de 2026. Este acuerdo no solo asegura su futuro en el club, sino que sirve como una declaración de intenciones: Neymar aún no ha terminado.