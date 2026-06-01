Slot deja Merseyside tras dos temporadas de grandes altibajos. Campeón de la Premier con el Liverpool, la directiva acabó su ciclo por falta de regularidad en su segundo año. Se va con la cabeza alta y un legado sólido.

En una emotiva carta abierta a la afición, publicada en el Liverpool ECHO, Slot reflexionó sobre el peso del cargo: «Sales bajo ese famoso letrero en el túnel de Anfield y sientes una mezcla de emociones», escribió. «Responsabilidad, por supuesto, hacia la gran historia de este club. Expectativa, naturalmente, de honrar el legado de 134 años que ha convertido al Liverpool FC en uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. Y determinación: competir, ganar y llevar el éxito a la afición de Anfield, reconocida en todo el mundo».

Me voy con plena confianza en el futuro. Los jugadores que tanto han dado al club, que han defendido sus valores y creado momentos inolvidables, han sentado bases sólidas. Al mismo tiempo, una nueva generación está lista para escribir su propia historia y asumir la responsabilidad de vestir esta camiseta. El cambio es parte del fútbol, pero sé que este club seguirá haciendo que su gente se sienta orgullosa. Cuando me paré por primera vez bajo ese letrero en el túnel de Anfield, supe lo que este club exigía. Me voy sabiendo que nunca dejamos de luchar por ello».