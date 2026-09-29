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de ligtGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El calvario de De Ligt, Gullit: "Espero de verdad que todo el dolor que ha vivido pueda desaparecer"

M. de Ligt
Manchester United
Holanda

El exdefensor de la Juventus no juega desde hace casi un año por una lesión de espalda

Matthijs de Ligt lleva ya casi un año parado: el último partido que disputó fue el Manchester United-Crystal Palace 1-2 del 30 de noviembre de 2025. Después, el calvario, a causa de un problema de espalda que, tras seis meses de terapias, lo obligó a someterse a una operación en el mes de abril. El neerlandés de la clase de 1999, entre otras cosas, también se vio obligado a perderse el Mundial.


  • Del exdefensa de Ajax, Juventus y Bayern de Múnich habla una leyenda del fútbol neerlandés, Ruud Gullit: "Es un chico fantástico, en el campo siempre lo ha dado todo y espero que pueda dejar atrás este momento complicado. Las lesiones han condicionado su carrera hasta hoy y por eso lo siento mucho, el deseo es que pueda tener su revancha. De verdad espero que todo el dolor que ha vivido pueda desaparecer, para así lograr cambiar las cosas y seguir teniendo una carrera positiva".

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