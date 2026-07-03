¡El calendario ya estaría fijado! El FC Bayern, en negociaciones con Harry Kane, estaría dispuesto a hacer una gran concesión

Con la selección inglesa, Kane está en octavos de final del Mundial. Los Three Lions jugarán el lunes a las 2:00 (hora alemana) contra México, anfitrión del torneo. Si llega a la final, el jugador de 32 años permanecerá con Inglaterra hasta el 19 de julio.

En la Säbener Straße su contrato con el Bayern Munich vence el 30 de junio de 2027 y ambas partes quieren prorrogarlo, aunque aún no se ponen de acuerdo en los términos.

El jugador quiere extender el vínculo tres años más, mientras que el club solo contemplaría llegar hasta 2029. Kane admitió que este será su último gran contrato y que busca «sacarle el máximo partido».

«Ahora no es el momento de hablar. Estamos tranquilos. Primero queremos jugar la temporada y, si es posible, el Mundial. Ambas partes estamos contentas», añadió tras cerrar la temporada con el Bayern.