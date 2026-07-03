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Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡El calendario ya estaría fijado! El FC Bayern, en negociaciones con Harry Kane, estaría dispuesto a hacer una gran concesión

Bundesliga
H. Kane
World Cup
Bayern Múnich

El FC Bayern de Múnich quiere cerrar pronto el fichaje de Harry Kane. Ya hay fechas para negociar su nuevo contrato.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, los responsables del club alemán más laureado se reunirán tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

  • Con la selección inglesa, Kane está en octavos de final del Mundial. Los Three Lions jugarán el lunes a las 2:00 (hora alemana) contra México, anfitrión del torneo. Si llega a la final, el jugador de 32 años permanecerá con Inglaterra hasta el 19 de julio.

    En la Säbener Straße su contrato con el Bayern Munich vence el 30 de junio de 2027 y ambas partes quieren prorrogarlo, aunque aún no se ponen de acuerdo en los términos.

    El jugador quiere extender el vínculo tres años más, mientras que el club solo contemplaría llegar hasta 2029. Kane admitió que este será su último gran contrato y que busca «sacarle el máximo partido».

    «Ahora no es el momento de hablar. Estamos tranquilos. Primero queremos jugar la temporada y, si es posible, el Mundial. Ambas partes estamos contentas», añadió tras cerrar la temporada con el Bayern.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane sigue demostrando estar en buena forma con la selección inglesa en el Mundial

    Sin embargo, es muy probable que se renueve su contrato, pues, según Romano, el Bayern estaría dispuesto a ceder a las peticiones del jugador de 32 años: «Le darán lo que quiera». La opción de fichar por el Barcelona ya se descartó.

    Kane llegó en 2023 procedente del Tottenham por 100 millones de euros y cobra 25 millones al año. La temporada pasada marcó 61 goles en 51 partidos y dio siete asistencias.

    Con Inglaterra ha marcado cinco goles en cuatro partidos del Mundial; solo se quedó sin anotar en el 0-0 contra Ghana.

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