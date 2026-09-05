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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

El calendario del «descanso»: Inter lidera, Juventus última. Estas son las horas de recuperación entre un partido y otro

Inter Milán
AC Milán
Juventus

Al analizar las horas de intervalo entre los compromisos de liga y las primeras cuatro jornadas de las copas europeas, se aprecia una clara diferencia entre los grandes equipos italianos.

El tiempo de descanso es un factor decisivo en la economía de una temporada, entre la Serie A y las copas europeas. El tema del calendario y de la gestión de los esfuerzos se convierte de inmediato en un factor clave para el arranque de la temporada y repercute en lo que es el desarrollo completo del curso, teniendo en cuenta los muchos compromisos programados: al analizar las horas de intervalo entre los compromisos de liga y las primeras cuatro jornadas de las copas europeas, entre septiembre y comienzos de noviembre, emerge una clara diferencia entre los grandes equipos italianos.


Analicemos, por tanto, las situaciones de los equipos que compiten en Europa, 4 en la Champions League (Inter, Napoli, Roma, Como), Europa League (Milan, Juventus) y Conference League (Atalanta).

  • Inter

    El calendario que espera al equipo de Cristian Chivu es el que cuenta con más horas de descanso disponibles. A partir del duelo de mañana con el Napoli, hasta el último de noviembre con el Como, el Inter es el club que podrá disfrutar de un mayor tiempo de recuperación con respecto a los demás equipos. 


    De Inter-Napoli a Real Madrid-Inter: 75 horas de descanso
    De Real Madrid-Inter a Inter-Udinese: 143 horas y 45' de descanso
    De Inter-Parma a Inter-Club Brugge: 75 horas de descanso
    De Inter-Club Brugge a Bologna-Inter: 93 horas de descanso
    De Bologna-Inter a Inter-Shakhtar: 99 horas de descanso
    De Inter-Shakthar a Inter-Fiorentina: 87 horas y 30' de descanso
    De Milan-Inter a Feyenoord-Inter: 72 horas y 15' de descanso
    De Feyenoord-Inter a Inter-Como: 117 horas

    TOTAL DE DESCANSO: 762 horas y 30' (Antes de las Copas: 321 horas y 15', después de las Copas 441 horas y 15')

    • Anuncios

  • Nápoles

    De Inter-Napoli a Napoli-Arsenal: 99 horas
    De Napoli-Arsenal a Napoli-Bolonia: 93 horas
    De Napoli-Frosinone a Villarreal-Napoli: 72 horas y 15'
    De Villarreal-Napoli a Venezia-Napoli: 90 horas
    De Venezia-Napoli a Napoli-Bodo: 78 horas
    De Napoli-Bodo a Napoli-Roma: 93 horas
    De Juve-Napoli a Porto-Napoli: 72 horas y 15'
    De Porto-Napoli a Napoli-Lazio: 87 horas y 30'

    TOTAL DESCANSO: 685 horas (antes de la Copa: 321 horas y 30', después de la Copa 363 horas y 30')

  • Roma

    De Roma-Atalanta a Fenerbahce-Roma: 118 horas

    De Fenerbahce-Roma a Torino-Roma: 95 horas y 45'

    De Como-Roma a Roma-Real Madrid: 80 horas y 30'

    De Roma-Real Madrid a Roma-Genoa: 71 horas y 45'

    De Roma-Genoa a Roma-Slovan: 72 horas y 15'

    De Roma-Slovan a Napoli-Roma: 93 horas

    De Udinese-Roma a Manchester United-Roma: 75 horas

    De Man.United-Roma a Roma-Sassuolo: 95 horas y 45'



    TOTAL DE DESCANSO: 702 horas (antes de la Copa: 345 horas y 45', después de la Copa: 356 horas y 15')

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  • CÓMO

    De Genoa-Como a Como-Leipzig: 144 horas y 15'
    De Como-Leipzig a Como-Parma: 93 horas y 30'
    De Como-Roma a Feyenoord-Roma: 78 horas y 15'
    De Feyenoord-Roma a Fiorentina-Como: 92 horas y 15'
    De Fiorentina-Como a Como-Manchester United: 75 horas y 45'
    De Como-Man. United a Como-Sassuolo: 68 horas y 15'
    De Como-Venezia a Lens-Como: 80 horas y 30'
    De Lens-Como a Inter-Como: 93 horas

    TOTAL DE DESCANSO: 725 horas y 45' (antes de las Copas: 378 horas y 45', después de las Copas 347 horas)

  • JUVENTUS

    De Sassuolo-Juve a Juve-NEC: 96 horas y 15'
    De Juve-NEC a Juve-Atalanta: 69 horas
    De Cagliari-Juve a Celta-Juve: 96 horas y 15'
    De Celta-Juve a Juve-Lazio: 71 horas y 45'
    De Juve-Lazio a Juve-Rennes: 94 horas
    De Juve-Rennes a Lecce-Juve: 71 horas y 15'
    De Juve-Napoli a Az-Juve: 96 horas y 15'
    De Az-Juve a Fiorentina-Juve: 71 horas y 45'

    TOTAL DE DESCANSO: 666 horas y 30' (antes de la Copa: 382 horas y 45'; después de la Copa 283 horas y 45')

  • MILÁN

    De Lazio-Milan a Milan-Benfica: 99 horas
    De Milan-Benfica a Milan-Lecce: 95 horas y 45'
    De Sassuolo-Milan a Salzburgo-Milan: 96 horas y 45'
    De Salzburgo-Milan a Milan-Atalanta: 71 horas y 15'
    De Milan-Atalanta a Bournemouth-Milan: 99 horas
    De Bournemouth-Milan a Udinese-Milan: 71 horas y 45'
    De Milan-Inter a Milan-Ferencvaros: 118 horas
    De Milan-Ferencvaros a Genoa-Milan: 68 horas y 15'

    TOTAL DESCANSO: 719 horas y 45' (antes de las Copas: 412 horas y 45', después de las Copas: 307 horas)