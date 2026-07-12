«¡El cable lo hizo mejor que Noni Madueke!» - Zlatan Ibrahimovic critica la actuación del extremo inglés contra Noruega tras su sustitución en el descanso

Inglaterra pasó a semifinales gracias a un doblete de Jude Bellingham, aunque Madueke decepcionó a Ibrahimovic. El exjugador del Chelsea, titular en la banda derecha por la baja de Bukayo Saka, no aprovechó su oportunidad en Miami y recibió una dura crítica del exdelantero del AC Milan.

En declaraciones a Fox Sports tras el partido, Ibrahimovic fue contundente al valorar al jugador de 24 años. «La pausa para hidratarse cambió un poco la dinámica, porque Jude Bellingham ha sido el jugador más activo de Inglaterra», señaló. «Pero creo que están jugando con uno menos desde que Madueke está en el campo; cada vez que recibe el balón toma la decisión equivocada y solo se pasea».



