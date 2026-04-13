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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

El BVB sufre un duro golpe: PSG y FC Barcelona pujan por un centrocampista del Borussia Dortmund

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S. Inacio

Dos grandes clubes europeos siguen a Samuele Inacio, jugador sub-19 del Borussia Dortmund. Así lo informa el experto en fichajes Gianluca Di Marzio.

Según estas informaciones, el París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones, y el FC Barcelona, campeón de España, enviaron ojeadores para observar al centrocampista ofensivo durante el partido de la Bundesliga del fin de semana, en el que el BVB cayó por 0-1.

  • No es la primera vez. En marzo, durante el 1-1 de Italia sub-19 contra Turquía, ojeadores de ambos clubes ya vieron a Inacio.

    El joven de 18 años jugó este fin de semana su segundo partido en la Bundesliga ante el Werkself y ya se le considera un talento excepcional. Tras brillar el pasado otoño en el Mundial sub-17 de Catar, el director general del Dortmund, Lars Ricken, lo elogió: «Samuele fue elegido "jugador del partido" en cada uno de los tres encuentros con Italia. Eso es extraordinario, aunque a nosotros ya no nos sorprende. Sabemos de lo que es capaz».

    Ricken lo define como «un número 10 ya casi extinto: potente en ataque, con un regate excelente y muy peligroso ante la portería, tanto marcando como asistiendo. Además, trabaja mucho y es muy solidario en defensa. Tiene un gran conjunto de cualidades».

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Samuele Inacio tiene contrato con el BVB hasta 2027

    El BVB cuenta con Inacio a medio plazo, pero su contrato vence en 2027, detalle que atrae a otros clubes.

    Llegó del Atalanta en verano de 2024 a coste cero, lo que enfureció a los italianos. En la eliminatoria de Champions entre ambos clubes esta temporada, su marcha se criticó y los directivos del Atalanta cancelaron la tradicional comida previa.

    Esta temporada ha actuado sobre todo con el filial y el segundo equipo; con los profesionales solo ha sumado dos apariciones, la última de media hora ante el Leverkusen.

  • Estos contratos con el BVB vencen en 2027.

    JugadoresPosiciónEdad
    Alexander MeyerPortero35 años
    Patrick DrewesPortero33 años
    Silas OstrzinskiPortero22 años
    Ramy BensebainiDefensa30 años
    Emre CanDefensa32 años
    Marcel SabitzerCentrocampista32 años
    Samuele InacioCentrocampista18 años
    Karim AdeyemiDelantero24 años