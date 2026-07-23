Adeyemi firmó un contrato hasta 2031 en Barcelona. El BVB ingresa inicialmente únicamente una cantidad fija de 22 millones de euros, que todavía puede aumentar hasta los 29 millones de euros gracias a los bonus. Aun así, el Dortmund, que fichó a Adeyemi hace cuatro años procedente del RB Salzburg por unos 30 millones de euros, sufre de momento pérdidas. Sin embargo, eso aún podría cambiar gracias a una cláusula.
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El BVB registra primero grandes pérdidas: el traspaso de Karim Adeyemi al FC Barcelona es oficial
Porque, según ha trascendido, los aurinegros se han asegurado un porcentaje del 35 por ciento sobre una futura venta de Adeyemi. Así, si algún día el jugador de 24 años deja el Barça a cambio de una elevada suma de traspaso, el BVB volvería a beneficiarse enormemente.
«Karim ha sido una pieza importante del Borussia Dortmund en los últimos cuatro años. En 2024 llegamos con él a la final de la Champions League. Y, aun así, este verano hemos acordado que tanto Karim como nosotros queremos enfocar nuestro futuro de otra manera. Cuando Karim nos trasladó su deseo de cambiarse al FC Barcelona, accedimos a ello tras sopesar todos los intereses del Borussia Dortmund», dijo el director general deportivo Lars Ricken.
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