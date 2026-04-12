Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

El BVB enfrenta problemas más graves que algunos silbidos comprensibles hacia Nico Schlotterbeck

Bundesliga
FEATURES
Opinion
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Tras perder 0-1 con el Bayer Leverkusen, en el BVB más que la derrota preocupan los silbidos aislados a Nico Schlotterbeck. Es loable que lo defiendan, pero así ocultan una preocupante falta de motivación en el equipo.

Tras perder 0-1 ante el Bayer Leverkusen, jugadores y responsables del Borussia Dortmund mostraron un claro apoyo a Nico Schlotterbeck y rechazaron los aislados silbidos que recibió el defensa durante la presentación del once y el partido. 

Era lo esperable y lo contrario habría sido contraproducente. Pero cerrar filas de forma visible, presentarse como unidad y sacar a Schlotterbeck del punto de mira, como señaló el entrenador Niko Kovac, es otra. 

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    La condena de los silbidos —aislados y comprensibles desde la perspectiva de los aficionados— fue excesiva («Eso no se hace», dijo el director general Carsten Cramer; «Una barbaridad», opinó el defensa Waldemar Anton) y eclipsó otros asuntos más importantes que merecían debate.

    Y es que el Dortmund parece dejar escapar la temporada. 

    El BVB sigue siendo un excelente segundo: solo ha perdido dos veces en la Bundesliga, ante el campeón Bayern y ahora frente al Bayer Leverkusen, al que ya había caído en Copa. El juego no siempre fue vistoso, pero los resultados y la tan cacareada mentalidad respondieron. La derrota ante el Bayer Leverkusen, que lucha por la Champions, no altera esa imagen. Es comprensible que, con la tabla de la Bundesliga ya definida desde hace semanas —el Bayern muy lejos, pero Leipzig y Stuttgart también—, el equipo no se aferre con todas sus fuerzas a evitar una derrota inminente. 

    Sin embargo, hay un gran “pero”: la pérdida de tensión en el equipo empieza a resultar preocupante. 


    • Anuncios
  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Ante el VfB Stuttgart y el HSV, solo los suplentes salvaron al BVB.

    La semana pasada en Stuttgart, el BVB pareció conformarse con un 0-0 hasta el descuento. Solo la entrada de los suplentes Karim Adeyemi, Julian Brandt y Fabio Silva, quienes participaron en ambos goles como asistentes y goleadores y lucharon por ganar más minutos en el BVB. Con éxito: Brandt y Silva fueron titulares contra el Leverkusen, y al menos Brandt fue uno de los mejores del Dortmund en el 0-1.

    Antes del parón internacional, el 3-2 ante el Hamburgo SV, tras ir 0-2 abajo, se debió más a los cambios de Niko Kovac —Bensebaini y Silva— que a una mejora colectiva.

    Ante el Leverkusen empezó bien y mostró cierto dominio sin generar ocasiones claras. Tras el desafortunado gol en contra, no hubo reacción en la segunda parte. El silencio del estadio por una emergencia médica pareció afectar más a los jugadores del BVB que los silbidos a Schlotterbeck, quien, eso sí, rindió de forma aceptable. 

  • BVB: ¿Es este Dortmund realmente un equipo de Niko Kovac?

    «El campeón alemán aún no está decidido», dijo Niko Kovac el jueves; matemáticamente aún hay opciones de subir o bajar. Kovac es un realista, no un soñador. No sugirió que se pudiera alcanzar al Bayern.

    Tampoco quiso sugerir que el pase a la Champions, que el BVB aún no tiene asegurado tras perder con el Leverkusen, estuviera en riesgo. Lo que buscó fue evitar la falta de intensidad que su equipo mostró ante el Leverkusen, el VfB Stuttgart y el Hamburgo SV. 

    Uno de los mayores logros de Kovac esta temporada es haber evitado el debate sobre la mentalidad, tan temido en Dortmund, pues suele paralizar. A veces el juego con balón fue poco creativo, pero Kovac les enseñó a no rendirse y a superar adversidades. Esa actitud se ha diluido algo, pese a los buenos resultados. Si el sábado ante el TSG Hoffenheim vuelven a tropezar, el Bayern podría celebrar el título pronto.

    Al Dortmund podría darle igual cuándo celebre el Bayern su título, pero, si quiere ser un equipo de Niko Kovac, debe luchar en Hoffenheim con la misma pasión con la que el sábado recriminó a la afición por silbar a Nico Schlotterbeck. 

Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Augsburg crest
Augsburg
FCA