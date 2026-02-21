Getty Images Sport
El Burnley se ve obligado a condenar los insultos racistas dirigidos a Hannibal Mejbri tras el empate con el Chelsea
Hannibal, objeto de insultos racistas tras el empate del Chelsea
Hannibal fue víctima de insultos racistas tras el empate del Burnley en el último minuto contra el Chelsea el sábado por la tarde, ya que el jugador de 23 años recibió un mensaje ofensivo en las redes sociales que compartió en su historia de Instagram.
Un cabezazo de Zian Flemming en el minuto 94 le dio al Burnley un punto inesperado en Stamford Bridge, ya que el Chelsea pagó caro no haber sentenciado el partido y perdió puntos en casa ante un equipo recién ascendido por segunda jornada consecutiva de la Premier League.
Pero el resultado se ha visto ensombrecido por los insultos racistas sufridos por el internacional tunecino Mejbri, quien dijo a sus 1,2 millones de seguidores en Instagram que hay que educar a la gente para poner fin a incidentes racistas como estos, en medio de una investigación en curso sobre los presuntos insultos racistas sufridos por Vinicius Jr durante el choque del Real Madrid con el Benfica en la Liga de Campeones.
El Burnley emite un comunicado del club en respuesta firme contra el racismo
Burnley escribió en un comunicado del club: «Todos en el Burnley FC estamos indignados por los insultos racistas dirigidos a Hannibal en Internet tras el partido de hoy de la Premier League.
Esto no tiene cabida en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas. El club mantiene una postura inequívoca: aplicamos una política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación.
El club ha denunciado la publicación a la empresa matriz de Instagram, Meta, y espera un fuerte apoyo por su parte, junto con la Premier League y la policía, y trabajará para garantizar que se identifique e investigue al responsable.
Hannibal recibirá todo el apoyo del club y de los aficionados del Burnley, que ya han condenado el abuso. No hay lugar para el racismo».
Hannibal habla tras un impactante incidente de racismo
Hannibal, por su parte, escribió en Instagram: «Estamos en 2026 y todavía hay gente así...
«Por favor, edúquense a ustedes mismos y a sus hijos».
No es la primera vez que el exjugador de la cantera del Manchester United es víctima de insultos racistas, ya que el delantero del Preston North End Milutin Osmajic fue sancionado con nueve partidos y multado con 21 000 libras por insultar racialmente al centrocampista durante un partido de la Championship en febrero de 2025.
Un incidente racial eclipsa el buen resultado del Burnley
La declaración del Burnley refleja el hecho de que un incidente tan desafortunado ha eclipsado lo que había sido una gran actuación y un punto importante para el Burnley, que busca evitar el descenso de la Premier League esta temporada. Los Clarets siguen en el puesto19, a ocho puntos de la salvación y con 11 partidos por disputar.
