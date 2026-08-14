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El Burnley, obligado a prescindir de su patrocinador en la camiseta solo 42 días después de firmar el acuerdo, mientras se ofrece a los aficionados el reembolso de las equipaciones de la nueva temporada
El acuerdo de patrocinio termina con una rescisión repentina
En un sorprendente giro de los acontecimientos, justo cuando la temporada del fútbol inglés se prepara para arrancar, el Burnley ha roto oficialmente sus vínculos con su socio principal, Finotive One. La asociación, que en un principio fue presentada como un pilar clave de la estrategia comercial del club para la campaña 2026-27, duró apenas seis semanas antes de que la cúpula del club decidiera rescindir por completo el acuerdo. La repentina naturaleza de la ruptura ha dejado al conjunto de Lancashire tratando de corregir una pesadilla de marketing que incluye vídeos promocionales repletos de estrellas y que ahora son completamente inservibles.
El club confirmó la noticia el viernes por la mañana mediante una breve actualización formal, poniendo fin de manera efectiva a la relación con el ecosistema de trading registrado en Chipre.
En una comunicación oficial a los aficionados, el club afirmó: El Burnley Football Club lamenta confirmar que su acuerdo con Finotive ha sido rescindido. El comunicado continuó explicando el motivo de la decisión, de gran calado, y señaló que el consejo había "actuado con determinación para proteger los intereses del club, y los de nuestros aficionados, al tiempo que se asegura de que los preparativos para la nueva temporada continúen sin interrupciones, tanto dentro como fuera del terreno de juego".
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Se ofrece a los aficionados el reembolso íntegro de las equipaciones réplica
El momento de la rescisión difícilmente podría ser peor para el Burnley, que este domingo recibirá al West Ham United en Turf Moor en su estreno en el Championship.
Los aficionados que ya habían invertido en las nuevas camisetas de local y visitante, incluida una equipación visitante de color crema que fue lanzada con una enorme campaña viral protagonizada por Arnold Schwarzenegger y JJ Watt, se quedan ahora con productos que han quedado inservibles. El club se ha visto obligado a retirar todo el stock de su tienda online y de sus puntos de venta físicos hasta que las camisetas puedan ser sustituidas por otras con la imagen actualizada del patrocinador.
Para mitigar la reacción negativa de una afición desencantada, el Burnley se ha comprometido a poner en marcha un amplio programa de reembolsos y cambios para cualquier seguidor que comprara las equipaciones con la marca Finotive. Aunque algunos pueden optar por quedarse las camisetas como raros objetos de coleccionista, se espera que muchos las cambien por la nueva versión con Vertu Motors.
Surgieron pistas durante los amistosos de pretemporada
Los observadores más atentos ya habían empezado a sospechar a principios de semana que se estaba gestando un problema entre bastidores. En un contenido promocional difundido por las cadenas de cara al próximo partido contra el West Ham United, se vio al defensa Kyle Walker llevando una camiseta del Burnley llamativamente en blanco en la parte delantera.
Esto generó preguntas inmediatas, especialmente porque el equipo había lucido el logotipo de Finotive One durante toda su pretemporada y tan recientemente como el pasado sábado, en su duelo de la primera ronda de la Carabao Cup contra el Notts County.
Las sospechas aumentaron aún más cuando todas las menciones a la asociación con Finotive One fueron eliminadas de la página web oficial del club y de sus canales en redes sociales 24 horas antes del anuncio oficial. Esto sigue un patrón de volatilidad en los patrocinios en Turf Moor bajo la propiedad de ALK Capital.
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Una historia de controvertidos vínculos comerciales
Este último fiasco añade otro capítulo a la complicada relación del Burnley con los patrocinadores de la camiseta en los últimos años. A pesar de las intenciones públicas de Pace de alejarse del sector de las apuestas, el club ha recurrido con frecuencia a marcas de juego como W88 y SpreadEx.
El año pasado, la Gambling Commission lanzó advertencias al Burnley y a varios otros clubes por sus vínculos con sitios operados por TGP Europe, tras una investigación que detectó fallos en las normas contra el blanqueo de capitales y en las comprobaciones de socios comerciales. El cambio a Finotive One pretendía ser un movimiento hacia un sector diferente, pero la relación se deterioró antes de que se diera la primera patada al balón en la liga.
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