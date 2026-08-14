En un sorprendente giro de los acontecimientos, justo cuando la temporada del fútbol inglés se prepara para arrancar, el Burnley ha roto oficialmente sus vínculos con su socio principal, Finotive One. La asociación, que en un principio fue presentada como un pilar clave de la estrategia comercial del club para la campaña 2026-27, duró apenas seis semanas antes de que la cúpula del club decidiera rescindir por completo el acuerdo. La repentina naturaleza de la ruptura ha dejado al conjunto de Lancashire tratando de corregir una pesadilla de marketing que incluye vídeos promocionales repletos de estrellas y que ahora son completamente inservibles.

El club confirmó la noticia el viernes por la mañana mediante una breve actualización formal, poniendo fin de manera efectiva a la relación con el ecosistema de trading registrado en Chipre.

En una comunicación oficial a los aficionados, el club afirmó: El Burnley Football Club lamenta confirmar que su acuerdo con Finotive ha sido rescindido. El comunicado continuó explicando el motivo de la decisión, de gran calado, y señaló que el consejo había "actuado con determinación para proteger los intereses del club, y los de nuestros aficionados, al tiempo que se asegura de que los preparativos para la nueva temporada continúen sin interrupciones, tanto dentro como fuera del terreno de juego".