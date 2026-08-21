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El Burnley completa el fichaje del defensa Anel Ahmedhodzic procedente del Feyenoord en una operación de 7 millones de libras

Fichajes
Burnley
A. Ahmedhodzic
Championship

El Burnley ha reforzado sus opciones defensivas con el fichaje del defensa central Anel Ahmedhodzic, procedente del Feyenoord. Según se informa, el club inglés ha pagado una cantidad de 7 millones de euros para devolver al exestrella de la Eredivisie al fútbol inglés.

  • Refuerzo para la zaga

    El Burnley se ha movido con rapidez para reforzar sus opciones defensivas de cara a la nueva temporada con una incorporación importante. El club inglés ha completado oficialmente el fichaje del defensa central Ahmedhodzic, procedente del Feyenoord de la Eredivisie neerlandesa.

    La operación devuelve al talentoso defensa al fútbol inglés, mientras el Burnley busca apuntalar su plantilla. Ahmedhodzic llega a Turf Moor con altas expectativas para reforzar la línea defensiva del equipo.

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    Inversión de varios millones de euros

    Para asegurarse los servicios del central, el club inglés ha aceptado pagar a Feyenoord una cantidad cercana a los 7 millones de euros, según se informa. Esta importante inversión pone de relieve la determinación del club por añadir calidad contrastada y experiencia a su retaguardia.

    Los dirigentes del club actuaron con decisión entre bastidores para cerrar el acuerdo y ahuyentar una posible competencia. La incorporación supone uno de los movimientos defensivos más destacados del mercado para el equipo.

  • Probada trayectoria defensiva

    Ahmedhodzic pone rumbo a Inglaterra tras una etapa en la Eredivisie, donde se puso a prueba a un alto nivel competitivo. Su capacidad para leer el juego, organizar la defensa y construir ataques desde atrás le convirtió en una figura clave en los Países Bajos.

    Ahora, el defensa central aporta esas cualidades de vuelta al fútbol inglés. Se espera que su familiaridad con las exigencias físicas del fútbol británico le ayude a integrarse rápidamente en la plantilla.

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    Familiaridad con el fútbol inglés

    Para Ahmedhodzic, el ambiente de la competición inglesa ya le resulta bastante familiar. El imponente central ya experimentó anteriormente las exigencias de la máxima categoría cuando jugó en la Premier League con el Sheffield United durante la temporada 2023-24.

    Su llegada también forma parte de los continuos ajustes de plantilla del club tras la campaña 2025-26 de la Premier League, en la que el Burnley terminó 19.º de 20 equipos y sufrió el descenso. Incorporar a un jugador con experiencia contrastada en la máxima categoría supone un paso vital para sus aspiraciones de cara al futuro.

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