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¡El brillo de Gasperini según Hermoso! El defensa respalda al técnico de la Roma para convertir las grandes noches europeas en una costumbre
Hermoso prepara a la Roma para su regreso a Europa
El defensa de la Roma Mario Hermoso expresó su satisfacción mientras su equipo se prepara para su estreno en la Champions League contra el Fenerbahce en Estambul. El partido marca el regreso del conjunto romanista a la máxima competición europea de clubes tras siete años de ausencia.
El excentral del Atlético de Madrid subrayó que jugar cada tres días encaja con la ambición de la plantilla, que busca dar continuidad a su sólido inicio en el campeonato doméstico.
Hermoso dejó claro que la Roma viaja a Turquía con total determinación para comenzar la campaña europea con una victoria.
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Un defensa elogia el estilo de alta intensidad de Gasperini
Hermoso atribuyó al entrenador Gian Piero Gasperini haber cambiado la mentalidad del equipo desde su llegada, al implantar un enfoque de alta intensidad pensado para el fútbol europeo. El jugador de 31 años explicó que el sistema de presión de Gasperini saca lo mejor de la plantilla.
El español subrayó la importancia de mantener su buen momento en la Serie A al dar el salto al escenario continental.
«Cuando llegó el entrenador, nos inculcó a todos una mentalidad de alto nivel», dijo Hermoso. «El fútbol de Gasperini encaja con el estilo europeo, con presión e intensidad».
La solidez defensiva, clave ante los gigantes turcos
Al analizar la prueba táctica en Estambul, Hermoso instó a sus compañeros a igualar el nivel de rendimiento mostrado en su reciente victoria doméstica sobre el Atalanta. Destacó la solidez defensiva como una prioridad crucial para dar a los atacantes de la Roma la base necesaria para tener éxito.
El defensa reconoció el salto de calidad que exige la Liga de Campeones.
«Para que hagamos un gran partido, debemos conocer las fortalezas de nuestro rival», señaló Hermoso. «Es importante para nosotros no encajar goles y poner a nuestros delanteros en posiciones para marcar».
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La Roma aspira a consolidarse de forma permanente en la élite
La Roma se enfrenta a un ambiente apasionado en el Chobani Stadium, pero Hermoso insiste en que la plantilla tiene la fortaleza necesaria para lograr un resultado que marque territorio.
La defensora española afirmó que el objetivo final del club es convertir estas citas europeas de primer nivel en algo habitual.
Hermoso y sus compañeras buscarán dar otro paso adelante en su desarrollo sumando los tres puntos en el estreno del jueves.
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