Según Gianluca Di Marzio, el Brighton quiere fichar a Svoboda, capitán del equipo que ascendió, y pagaría los 6 millones de su cláusula.

El defensa jugó 30 partidos la pasada temporada, marcó tres goles y dio dos asistencias, claves para que su equipo ganara la Serie B y ascendiera de inmediato a la Serie A tras descender en 2024-25.