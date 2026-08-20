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El Brighton, frenado por el Tromso al no lograr abrir la defensa en la Conference League
Sequía goleadora en el Círculo Polar Ártico
El Brighton se fue frustrado en una noche fría, a casi 320 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, después de no ser capaz de capitalizar su abrumadora superioridad estadística. A pesar de registrar 25 disparos por los cinco del Tromso y de controlar el 68 por ciento de la posesión, el Brighton no pudo encontrar el fondo de la red.
El equipo visitante afrontó esta excursión europea sin piezas clave. Tanto Carlos Baleba como Yankuba Minteh, que han sido objeto de importantes especulaciones de traspaso relacionadas con el Manchester United y el Liverpool, respectivamente, no estuvieron disponibles por lesión. Sin sus chispas creativas, el ataque del Albion a menudo pareció previsible y tuvo dificultades para desarmar a un Tromso que se conformó con replegarse y absorber la presión.
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Sustos al contraataque para el Albion
Aunque el Brighton dominó la posesión, el Tromso fue peligroso al contraataque y probablemente tuvo las mejores ocasiones individuales del partido. La estrategia del equipo local de explotar la línea defensiva adelantada del Brighton estuvo a punto de dar resultado en dos ocasiones en la segunda mitad. Heine Larsen logró romper el fuera de juego y se plantó solo ante Bart Verbruggen, pero su remate fue repelido por el cuerpo del guardameta.
A pesar de dominar el encuentro, el Brighton acabó frustrado, ya que el portero del Tromso, Jakob Haugaard, firmó dos brillantes paradas en la primera parte para negar un disparo raso de Georginio Rutter y una volea de Ibrahim Osman. Sin embargo, el equipo local tuvo una última ocasión para llevarse la victoria cuando Isak Vadebu rompió la línea adelantada del Brighton a cinco minutos del final, pero envió su disparo fuera cuando se quedaba solo ante la portería.
Debuts y hitos defensivos
El partido supuso un hito para Luka Vuskovic, que fue titular por primera vez en un encuentro oficial con el club tras su traspaso récord de 46 millones de libras desde el Tottenham. El joven defensa firmó una noche relativamente tranquila, aunque vio la amarilla en la segunda parte por un agarrón de camiseta para frenar un contraataque. El Brighton también hizo debutar al fichaje veraniego Zadok Yohanna.
El Brighton, que disputa competición europea por segunda vez tras alcanzar los octavos de final de la Europa League en 2024, recibirá al Tromso en el Amex Stadium para el partido de vuelta el próximo jueves.
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El foco se centra en el estreno de la Premier League
Antes de que se dispute el partido de vuelta, Hurzeler debe centrar su atención en el inicio de la temporada de la Premier League. El Brighton recibe al Aston Villa el domingo, en un partido que exigirá un nivel de intensidad y precisión mayor que el mostrado en Noruega.
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