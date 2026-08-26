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El Brighton cierra el fichaje por 9,5 millones de libras del lateral izquierdo «moderno» Jaouen Hadjam, procedente del Young Boys
El Albion refuerza su defensa
El club de la costa sur se ha asegurado a Hadjam con un contrato de cinco años tras acordar una cantidad en torno a los 9,5 millones de libras. El defensa, de 23 años, se marchó originalmente a Suiza en enero de 2024, donde acumuló 98 apariciones oficiales con el Young Boys. En 73 partidos de la máxima categoría de la Super League suiza, contribuyó directamente a 13 goles, con seis tantos y siete asistencias.
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«Es un lateral izquierdo moderno»
El director técnico del Brighton, Mike Cave, expresó su entusiasmo por la llegada del defensa y destacó su encaje táctico en el sistema del Brighton.
Sobre el cambio del argelino al Amex Stadium, Cave declaró: "Creemos que Jaouen será una gran incorporación al grupo y reforzará nuestras ya sólidas opciones en defensa. Es un lateral izquierdo moderno, conocido por su velocidad, su aportación ofensiva y sus capacidades técnicas, algo que encaja bien con nuestro estilo de juego. Ha demostrado ser un jugador versátil en Suiza y estamos deseando trabajar con él".
La trayectoria internacional refuerza la profundidad
En la escena internacional, Hadjam representó a Francia en categorías inferiores antes de comprometer su futuro internacional absoluto con Argelia en 2023. El lateral ha sumado 21 internacionalidades absolutas y participó en el Mundial de este año, donde Argelia cayó ante Suiza en los dieciseisavos de final. Su llegada a Sussex intensifica la competencia en el lado izquierdo de la defensa, donde peleará por un puesto en el once inicial con Maxim De Cuyper y Ferdi Kadioglu.
- Pius Koller
Hadjam apunta a una integración rápida
Hadjam se unirá ahora a sus nuevos compañeros para entrenarse con el primer equipo mientras busca adaptarse rápidamente a las exigencias físicas del fútbol inglés. El cuerpo técnico está deseando aprovechar su ritmo competitivo y su bagaje internacional durante una exigente serie de partidos de la Premier League y de copa. Establecer una competencia sana en las bandas se considera clave para impulsar un rendimiento constante durante el tramo inicial de la temporada.
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