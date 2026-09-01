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El Brighton alcanza un rápido acuerdo en el último día del mercado para fichar al excentrocampista del Real Madrid Chema Andrés
El Brighton cierra un fichaje de última hora
Según Sky Sport Germany, el Brighton & Hove Albion ha llegado a un acuerdo con el Stuttgart para fichar a Andrés. El traspaso costará al club de la Premier League hasta 23 millones de euros, incluidos varios bonus y una cláusula de venta futura. Las negociaciones avanzaron con una rapidez extraordinaria hoy, sorprendiendo a muchos en el último día del mercado.
Andrés ya se está preparando para pasar el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de larga duración. El centrocampista había llegado originalmente al Stuttgart desde el Real Madrid Castilla el verano pasado por solo 3 millones de euros, lo que significa que el club de la Bundesliga está a punto de obtener un beneficio significativo sobre su inversión inicial después de solo una temporada completa.
- AFP
El Real Madrid rechaza la recompra
El Real Madrid tuvo la oportunidad de volver a fichar a Andrés activando una cláusula de recompra valorada en 15 millones de euros. Sin embargo, el gigante español ha optado por no ejercer esa opción en este mercado, dejando al Brighton el camino despejado para hacerse con su fichaje.
A pesar de la fuerte competencia en el centro del campo por parte de Atakan Karazor, Andrés disputó 25 partidos en la Bundesliga la temporada pasada y marcó tres goles. Su rápida evolución bajo las órdenes del técnico Sebastian Hoeneß llamó la atención de varios grandes clubes de toda Europa.
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, había seguido de cerca a Andrés, pero el club finalmente decidió que necesitaba refuerzos defensivos más inmediatos, renunciando a la posibilidad de devolver al jugador al Santiago Bernabéu.
Andrés habla sobre sus opciones de futuro
Antes de que se concretara el traspaso al Brighton, a Andrés le habían preguntado con frecuencia por su futuro a largo plazo y por un posible regreso a Madrid. Al abordar la persistente especulación en torno a su carrera, Andrés mantuvo una postura profesional respecto a sus opciones.
«Eso es algo que tiene que decidir el club; estaría encantado de volver a Madrid, pero por ahora no me preocupa eso. Soy muy feliz en el Stuttgart. Le he dicho a mi agente que no quiero saber nada al respecto. Cuando llegue el momento, hablaremos y veremos qué opciones tenemos», afirmó Andrés. Esas opciones le han llevado ahora lejos de Alemania y España, mientras se prepara para ponerse a prueba en el exigente entorno de la Premier League.
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¿Qué sigue para el Brighton y Andrés?
El Brighton debe darse prisa ahora para completar la documentación necesaria y las pruebas médicas antes de que expire el plazo de fichajes. Una vez que el fichaje se confirme oficialmente, el entrenador Fabian Hürzeler buscará integrar a Andrés en el primer equipo de inmediato. El Madrid seguirá de cerca su progresión en Inglaterra, ya que, según se informa, conserva otra oportunidad de activar una futura opción de recompra el próximo verano.
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