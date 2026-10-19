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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El Brentford contacta con la policía tras una peligrosa maniobra con un balón de rugby durante el partido de la Premier League contra el Liverpool

Brentford
Brentford vs Liverpool
Liverpool
Premier League

El Brentford ha dado parte oficialmente a la policía después de que se hiciera viral un vídeo en el que se ve cómo patean un balón de rugby desde un piso de un edificio alto cercano directamente al Gtech Community Stadium. El peligroso incidente ocurrió el sábado durante su ajustada derrota ante el Liverpool en la Premier League, lo que llevó al club a condenar enérgicamente la conducta imprudente y a abrir una investigación exhaustiva.

  • Un vídeo viral provoca la intervención de la policía

    El Brentford se ha puesto en contacto con la policía después de que circulara por las redes sociales un vídeo en el que se ve cómo lanzan de una patada un balón de rugby al interior de su estadio desde un piso de un edificio de gran altura. El incidente ocurrió durante la derrota del Brentford por 2-1 ante el Liverpool el sábado.

    El balón pareció golpear primero el techo de la grada este antes de rebotar hacia el terreno de juego, donde más tarde se vio a un miembro del cuerpo técnico retirándolo. El club ha condenado rápidamente esta imprudencia y ha calificado la actuación de la persona implicada de muy peligrosa y potencialmente muy perjudicial para quienes se encontraban dentro del estadio.


  • El Brentford emite un comunicado oficial

    El Brentford ha emitido un comunicado contundente sobre el incidente. «El Brentford Football Club tiene conocimiento de un incidente en el que se dio una patada a un objeto desde una altura en dirección al terreno de juego durante el partido del sábado contra el Liverpool», señaló el club.

    «Ese comportamiento es peligroso y puede causar graves daños. El asunto se ha puesto en conocimiento de la policía y el club está colaborando con las autoridades competentes en su investigación para ayudar a identificar a los responsables y adoptar las medidas oportunas, que podrían dar lugar a un proceso penal. La seguridad de los aficionados, el personal, los jugadores y los árbitros durante los partidos es de máxima importancia, y el club apoyará todos los esfuerzos para garantizar que se tomen medidas».

  • Alrededores del estadio y resultado del partido

    El Gtech Community Stadium forma parte de un proyecto de desarrollo más amplio para el distrito y está rodeado de bloques de pisos. Durante el partido, Keane Lewis-Potter adelantó al Brentford, pero un gol de Victor Munoz neutralizó la ventaja.

    Alexander Isak marcó después el gol de la victoria en los últimos minutos y aseguró un triunfo crucial a domicilio para el Liverpool. El resultado permitió al Liverpool superar al Brentford y ascender al quinto puesto de la Premier League, mientras que el equipo local quedó justo por detrás, en una tarde llena de acontecimientos.

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  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Brentford?

    La policía continuará ahora su investigación para identificar a la persona responsable del peligroso acto. Mientras tanto, el Brentford deberá recomponerse sobre el terreno de juego e intentará resarcirse de su decepcionante derrota cuando se enfrente al Hull City el próximo domingo. El club espera lograr un buen resultado y, al mismo tiempo, garantizar que se mantengan estrictos protocolos de seguridad durante el partido.

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