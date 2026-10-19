El Brentford se ha puesto en contacto con la policía después de que circulara por las redes sociales un vídeo en el que se ve cómo lanzan de una patada un balón de rugby al interior de su estadio desde un piso de un edificio de gran altura. El incidente ocurrió durante la derrota del Brentford por 2-1 ante el Liverpool el sábado.

El balón pareció golpear primero el techo de la grada este antes de rebotar hacia el terreno de juego, donde más tarde se vio a un miembro del cuerpo técnico retirándolo. El club ha condenado rápidamente esta imprudencia y ha calificado la actuación de la persona implicada de muy peligrosa y potencialmente muy perjudicial para quienes se encontraban dentro del estadio.



