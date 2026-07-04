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El Bournemouth paga 26 millones de libras por Álvaro Rodríguez, y el Real Madrid recibe una cuantiosa suma por el traspaso
El Bournemouth se interesa por un delantero muy cotizado
El Bournemouth ha acordado con el Elche un traspaso inicial de 21,4 millones de libras por el delantero Rodríguez, que podría subir a 25,7 millones con complementos, según la BBC. El jugador, de 21 años, marcó siete goles y dio cinco asistencias en 34 partidos la temporada pasada en La Liga.
Pasará el lunes el reconocimiento médico y firmará hasta 2031. Los Cherries lo ven como un fichaje clave para mejorar su ataque tras su mejor campaña en la Premier.
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El Real Madrid se prepara para una enorme ganancia inesperada
El traspaso beneficia al Bournemouth, al Elche y al Real Madrid. El club blanco incluyó una cláusula del 50 % en futuras ventas cuando vendió al delantero al Elche el verano pasado por 2 millones de euros. Ahora, tras las negociaciones, se espera que reciba unos 12,5 millones, fruto de su estrategia de conservar los derechos económicos de sus canteranos.
El Bournemouth sigue preparándose para el futuro
Rodríguez llega al Bournemouth, que inicia una nueva etapa bajo Marco Rose. El técnico alemán, que reemplaza a Andoni Iraola, busca una plantilla competitiva en liga y Europa. El delantero peleará por un puesto con Evanilson y podría afectar el futuro de Enes Unal, ya que el club valoraría ofertas por el turco mientras refuerza la plantilla.
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Quedan pendientes el reconocimiento médico y la formalización del contrato
Rodríguez se someterá a las pruebas médicas antes de firmar un contrato hasta 2031. Luego se unirá a la pretemporada del Bournemouth. El club también busca equilibrar fichajes y la retención de jugadores clave como Alex Scott, quien sigue despertando interés en la Premier League.
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