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El Botafogo reclama 125 millones de euros al Lyon y emprende acciones legales tras la salida de John Textor
Un conflicto interno divide al Eagle Football Group
Según se informa, la deuda pendiente, que asciende a varios millones de euros, tiene su origen en unas contribuciones financieras fundamentales que el Botafogo realizó al Lyon a finales de 2022. Según el club de Río de Janeiro, esos fondos se proporcionaron en forma de préstamos para rescatar al equipo francés cuando se encontraba bajo una enorme presión por parte de los bancos. En aquel momento, poco después de que la sociedad de Textor adquiriera el equipo de la Ligue 1, el Lyon se enfrentaba al riesgo de sufrir graves sanciones económicas.
La ayuda prestada por el club brasileño resultó fundamental, ya que garantizó que el Lyon evitara el descenso administrativo y, finalmente, se clasificara para la Europa League. Sin embargo, el espíritu de colaboración que definió los primeros días del modelo multiclub se ha desvanecido por completo tras las fricciones entre los socios del Eagle Group, lo que llevó a Textor a renunciar a su papel de liderazgo en el Lyon. La actual presidencia del Lyon ha sido acusada de romper unilateralmente los acuerdos de cooperación y de suspender los pagos a otros clubes de la red.
- AFP
Un golpe devastador para los planes del Botafogo
Para el Botafogo, el momento en que se produce este conflicto financiero no podría ser más perjudicial. A pesar de una temporada histórica en 2024, en la que el club se alzó con el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, la falta de pago por parte del club francés ha causado un daño estructural considerable. La directiva del club ha manifestado que el incumplimiento del club francés ha puesto en peligro su proyecto deportivo a largo plazo y ha limitado su capacidad para actuar en el mercado.
El déficit ha paralizado renovaciones cruciales de jugadores y ha impedido que se completaran nuevos fichajes. Lo más significativo es que los responsables del Botafogo afirman que esta deuda fue el desencadenante directo de la prohibición de fichajes impuesta por la FIFA al club a finales de 2025. La imposibilidad de inscribir nuevos jugadores ha dejado al campeón sudamericano en una posición vulnerable de cara a la defensa de sus títulos, lo que ha llevado a la decisión de emprender acciones legales formales.
Aumento de la deuda en toda la red de clubes
Los documentos legales presentados por el Botafogo sugieren que las obligaciones financieras del Lyon traspasan las fronteras de Brasil. El club de Río reveló que el equipo francés también debe aproximadamente 12 millones de euros al RWDM Bruselas. El club belga también forma parte de la cartera de Eagle Football, lo que indica que la ruptura de la cooperación financiera está afectando a múltiples componentes de la visión futbolística global de Textor.
Este incumplimiento sistemático de los acuerdos internos ha obligado al «Glorioso» a priorizar su propia salud financiera por encima de la lealtad a la red. Al hacer públicas estas deudas y llevarlas ante los tribunales, el Botafogo está señalando un colapso total en la relación entre las distintas ramas del proyecto Eagle Football, que en su día se promocionó como un modelo revolucionario para el intercambio de talento y la estabilidad financiera entre diferentes continentes.
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El Botafogo se compromete a recuperar hasta el último céntimo
En un comunicado oficial redactado en términos contundentes, el Botafogo dejó claro que su recurso a los tribunales es una medida «irreversible». El club está decidido a exigir responsabilidades a su homólogo francés para garantizar la supervivencia de sus propias ambiciones deportivas. El comunicado subrayaba que ya no tolerarán la presión financiera provocada por la negativa del equipo de la Ligue 1 a devolver los préstamos de emergencia concedidos hace años.
El comunicado decía: «A partir de ahora, el Botafogo da este paso de forma irreversible: el [club] adoptará todas las medidas legales pertinentes para recuperar íntegramente las cantidades adeudadas por el Olympique Lyonnais y garantizar la continuidad y solidez de su proyecto deportivo». Con el proceso judicial ya en marcha, el futuro de la colaboración entre estos dos clubes históricos parece irreparable, mientras se preparan para una batalla de alto riesgo en los tribunales.