Getty Images Sport
Traducido por
El Borussia Mönchengladbach despide al entrenador Eugen Polanski tras un desastroso inicio de temporada en la Bundesliga
Un inicio de pesadilla conduce a una eliminación inevitable
La cúpula del Monchengladbach ha actuado con rapidez tras una desastrosa racha de resultados que ha dejado al club tocado. La gota que colmó el vaso para la directiva fue la humillante derrota por 5-0 en Friburgo, un resultado que puso de manifiesto las fragilidades defensivas y la falta de cohesión que han lastrado al equipo desde la jornada inaugural. Tras no haber sumado ni un solo punto en sus tres primeros partidos, el club consideró que no tenía más remedio que rescindir el contrato de un hombre que anteriormente había sido considerado una solución a largo plazo para el banquillo técnico.
La etapa de Polanski en la presente campaña comenzó con una derrota por 3-0 a manos del RB Leipzig, seguida de una frustrante derrota en casa por 4-3 ante el recién ascendido Elversberg. Estas actuaciones contrastaron claramente con el optimismo que rodeaba al club durante los meses de verano. El director deportivo Rouven Schroder expresó la decepción dentro del club y declaró: "A pesar de una buena pretemporada y de señales positivas, el equipo no ha logrado los resultados deseados en la Bundesliga. Las actuaciones recientes llevaron a la decisión de relevar a Eugen de sus funciones con efecto inmediato".
- Getty Images
La emotiva despedida de una leyenda del club
Polanski es una figura profundamente entretejida en el tejido del club, ya que progresó a través de la cantera hasta debutar en la Bundesliga con el Gladbach allá por 2005. Su salida resulta especialmente emotiva dada su larga historia con el equipo, donde el legendario entrenador Jupp Heynckes lo describió en su día como un jugador que siempre lo daba todo durante sus 54 apariciones oficiales.
Al abordar su salida, Polanski no ocultó su cariño por la institución a la que ha servido tanto como jugador como entrenador. Señaló: "El Borussia Monchengladbach era y sigue siendo mi club. Por eso duele tantísimo que las cosas hayan terminado de esta manera. Después de evitar con éxito el descenso, hicimos algunos cambios para esta temporada. Nos habíamos marcado objetivos ambiciosos, pero no pudimos cumplirlos. Lo siento de verdad. Espero de verdad que el Borussia vuelva al buen camino muy pronto".
Cambios internos y reorganización del cuerpo técnico
La purga en el Borussia-Park no se limitó únicamente al entrenador. El club confirmó que el entrenador asistente Tobias Trulsen también ha sido relevado de sus funciones como parte de un intento más amplio de renovar el entorno del primer equipo. Schroder no tardó en reconocer la contribución profesional de los miembros del cuerpo técnico saliente, y añadió: "Eugen es un hombre de Borussia de los pies a la cabeza. Nos gustaría darle las gracias, así como a Tobias Trulsen, por su compromiso con el Borussia".
Con la búsqueda de un sucesor permanente ya en marcha, el club se ha movido para garantizar la estabilidad a corto plazo. Jan-Moritz Lichte ha sido nombrado entrenador interino y dirigirá al equipo en las próximas sesiones de entrenamiento y partidos. Lichte es una cara conocida en el circuito de entrenadores alemán y contará con el apoyo de Markus Gellhaus y los demás miembros del cuerpo técnico.
- AFP
Pensando en un crucial partido en casa
El momento del despido ofrece al cuerpo técnico interino una ventana clara para preparar un vital encuentro de la jornada 4. El Gladbach tiene previsto recibir al Mainz el próximo sábado en el Borussia-Park, un partido que ahora ha adquirido una enorme importancia, ya que el club busca desesperadamente sus primeros puntos de la temporada. La afición local esperará una reacción inmediata después de ver a su equipo sufrir tanto en las primeras semanas, especialmente por el colapso defensivo visto en la más reciente goleada encajada a manos del Freiburg.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias