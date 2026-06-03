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Tim Iroegbunam Everton 2024Getty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

El Borussia Dortmund va a por la joven promesa del centro del campo del Everton

Everton
Borussia Dortmund
T. Iroegbunam
Bundesliga
Premier League

El Borussia Dortmund sigue de cerca al centrocampista del Everton Tim Iroegbunam tras sus destacadas actuaciones en la Premier League. El joven de 22 años ha llamado la atención de varios clubes europeos, y Dortmund y Stuttgart preparan sus ofertas. Sin embargo, el Everton quiere retenerlo para la próxima temporada.

  • El Dortmund y el Stuttgart pujan por la joven promesa del Everton.

    Según SportsBoom, Dortmund quiere fichar a Iroegbunam este verano. El club alemán busca reforzar su plantilla para afrontar los retos nacionales y europeos y ve en el enérgico centrocampista el candidato ideal. Tras jugar 31 partidos y dar tres asistencias esta temporada, el joven ha llamado la atención de varios equipos de la Liga de Campeones.

    El Stuttgart también lo sigue de cerca. Ambos equipos germanos actuarán pronto para poner a prueba la firmeza del Everton, que por ahora no quiere desprenderse del jugador.

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  • Tim Iroegbunam EvertonGetty Images

    El Everton se mantiene firme respecto al futuro del centrocampista

    El Everton tiene el control sobre Iroegbunam, cuyo contrato vence en 2027. El club de Merseyside planea su futuro en torno al centrocampista y ha rechazado los intentos de otros equipos por ficharlo. Bajo la dirección de David Moyes, el joven se ha afianzado como titular en 18 partidos esta temporada.

    Su evolución física y táctica lo ha convertido en pieza clave. Además, el jugador no presiona para marcharse: se siente cómodo en el club y prioriza los minutos de juego que Moyes le garantiza en esta etapa decisiva de su carrera.

  • El alto precio de venta dificulta el traspaso.

    Aunque el Everton prefiere no vender, podría negociar ante una oferta seria y rentable. Las condiciones personales con el jugador no deberían ser un problema, pues sus pretensiones salariales son realistas, pero el precio de traspaso sigue siendo un escollo. Cualquier club interesado deberá pagar un alto precio para que el equipo inglés autorice la venta.

    El Dortmund tiene la capacidad financiera, pero debe decidir si le compensa pagar semejante cifra.

  • Tim Iroegbunam Everton 2024-25Getty Images

    ¿Qué les depara el futuro a Iroegbunam y al Dortmund?

    La situación podría acelerarse pronto a medida que avance el mercado de fichajes de verano. Dortmund y Stuttgart planean contactar oficialmente al Everton a principios de julio para expresar su interés.

    Mientras tanto, el centrocampista seguirá entrenando con Everton a la espera de una oferta formal de alguno de estos clubes.