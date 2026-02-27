Getty Images Sport
El Borussia Dortmund rechazó «una gran cantidad de dinero» por Serhou Guirassy, según ha revelado su agente, dejando clara la postura del equipo de la Bundesliga sobre el futuro del «goleador garantizado»
El Dortmund rechaza el traspaso de Guirassy.
El internacional guineano de 29 años, que ha sido el eje fundamental de la línea de ataque de los amarillos y negros desde su llegada, se convirtió en el objetivo principal de una intensa persecución. Un acaudalado pretendiente anónimo intentó agresivamente sacarlo del Signal Iduna Park en plena campaña.
En el fútbol moderno, estas lucrativas ofertas a mitad de temporada son increíblemente difíciles de rechazar y a menudo ponen a prueba la determinación de los clubes. Sin embargo, el gigante de la Bundesliga dejó muy claro que sus ambiciones deportivas y su deseo de triunfar en el terreno de juego superaban con creces cualquier ganancia económica inmediata. Al rechazar de forma rápida y decisiva este posible fichaje estrella, el Dortmund envió una clara señal al resto de Europa sobre sus prioridades competitivas inmediatas.
Dentro de las negociaciones de traspaso
Los intrigantes detalles que rodean este intento fallido de fichaje han salido a la luz recientemente gracias al representante de confianza de Guirassy, Roger Wittmann, de la prestigiosa agencia ROGON. En declaraciones a Sky Sport, Wittmann ha dado a conocer algunos detalles de las conversaciones confidenciales y ha confirmado que el club, muy interesado en el jugador, «ofreció mucho dinero».
Wittmann explicó que el equipo, cuyo nombre no ha sido revelado, se puso en contacto con él y presentó la lucrativa oferta a la cúpula directiva del Dortmund. «Entonces hice lo que había que hacer: se lo pregunté al club. Lo rechazaron. Y ahí se acabó todo», afirmó. «Se ofreció mucho dinero, [pero el Dortmund] dejó claro que no lo quería porque es un club ambicioso».
El goleador garantizado del BVB
El compromiso inquebrantable del Dortmund por retener al delantero guineano estaba profundamente arraigado en su innegable estatus como una amenaza ofensiva devastadora. Esta postura firme se mantuvo completamente inalterable, incluso cuando el jugador experimentó un breve e inesperado bajón en su rendimiento individual a principios de la temporada actual. «El club se comprometió diciendo: "Somos ambiciosos y no queremos dejar marchar a este jugador porque es un goleador garantizado"», añadió Wittmann.
Esta fe inquebrantable de la directiva ya ha comenzado a dar sus frutos en el terreno de juego. Guirassy ha vuelto recientemente a su mejor nivel, marcando cinco goles cruciales en sus últimos cuatro partidos de la Bundesliga. Este notable resurgimiento ha elevado su impresionante cuenta global de la temporada a 16 goles en 35 partidos oficiales, lo que valida por completo la audaz decisión de la directiva de rechazar los millones del mercado invernal.
Redemption en el clásico
Con su actual y completo contrato, que se extiende hasta el verano de 2028, Guirassy sigue siendo el centro indiscutible del proyecto deportivo a largo plazo del Dortmund. Tras la dramática y muy publicitada eliminación del club de la Liga de Campeones a manos del Atalanta italiano, la presión interna y externa se ha intensificado significativamente para lograr éxitos tangibles en las competiciones nacionales.
Ahora, la atención colectiva de la plantilla debe centrarse por completo en el esperado «Klassiker» contra su acérrimo y histórico rival, el Bayern de Múnich, este sábado. En este monumental choque, el Dortmund confiará en gran medida en su emblemático delantero para liderar sin piedad el ataque. Tras la profunda decepción vivida en Bérgamo, el prolífico delantero representa la mejor esperanza del BVB para conseguir una victoria contundente, mantener su orgullo y mantener vivas sus esperanzas de conseguir un título nacional, ahora que la agotadora temporada entra en su recta final y decisiva.
