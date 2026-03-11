Getty
El Borussia Dortmund rechaza el interés de la Premier League y Felix Nmecha firma un nuevo contrato
Asegurar el metrónomo del mediocampo
El Dortmund confirmó el miércoles que Nmecha ha firmado un nuevo contrato tras llegar a un acuerdo con los nuevos representantes del centrocampista, de la agencia inglesa The Talent Table.
El nuevo contrato le mantendrá en el club hasta 2030, lo que supone una prolongación de dos años con respecto a la fecha de vencimiento anterior, fijada en 2028. Esto representa una importante declaración de intenciones por parte de la jerarquía del BVB, incluido el director deportivo Sebastian Kehl. Como parte del acuerdo, se espera que Nmecha se incorpore a las filas de los jugadores mejor pagados del club.
Kehl declaró en el anuncio: «Después de algunos contratiempos con las lesiones al principio de su etapa aquí en Dortmund, Felix se ha convertido en una pieza muy importante de nuestro equipo. Su capacidad para cubrir terreno y superar a los rivales lo hace extremadamente valioso para nosotros en el centro del campo, y siempre encuentra soluciones creativas, incluso bajo presión. Aporta una calidad increíble al campo, tanto para nosotros como para la selección alemana. Estamos convencidos de que su curva de desarrollo seguirá al alza en el futuro».
Los gigantes de la Premier League se quedan frustrados
La urgencia mostrada por la directiva alemana se vio impulsada en gran medida por una creciente lista de admiradores en la Premier League. Nmecha tiene un gran mercado en Inglaterra, ya que pasó sus años de formación desarrollándose en la academia juvenil del Manchester City. Varios pesos pesados habían estado siguiendo de cerca su progreso, y se atribuye al entrenador del City, Pep Guardiola, un gran interés en recuperar a su antigua promesa.
Según se informa, el Manchester United, el Chelsea y el Tottenham Hotspur también estaban siguiendo la situación del internacional alemán de cara a un posible fichaje en verano. Al atarlo, el BVB ha acabado efectivamente con cualquier esperanza de un acuerdo a precio reducido. Esto marca un momento crucial para un jugador que fue fichado originalmente por 30 millones de euros procedente del Wolfsburgo en 2023 para sustituir a Jude Bellingham.
«He vivido muchas experiencias maravillosas con este club y sus aficionados en los últimos años y estoy muy agradecido por la confianza que me han depositado», afirma Nmecha. «Quiero devolver esa confianza dando lo mejor de mí mismo por el Borussia Dortmund».
El entrenador elogia la evolución táctica.
El ascenso del centrocampista no ha pasado desapercibido para el entrenador Niko Kovac, quien elogió su evolución táctica. En declaraciones a los medios de comunicación, Kovac afirmó: «Felix está evolucionando en la dirección correcta. Es nuestro metrónomo en el centro del campo y dirige y lidera nuestro juego. Lo necesitamos. Estoy contento de que esté evolucionando tan bien».
Tras haber sido inicialmente criticado por su elevado precio, que muchos consideraban injustificado, Nmecha ha acallado a sus detractores convirtiéndose en el líder indiscutible del centro del campo del Dortmund. Esta madurez táctica le ha llevado a acumular 108 partidos con el club en todas las competiciones, en los que ha marcado 13 goles.
Las ambiciones de la Copa del Mundo en el horizonte
Más allá de su éxito en el club, Nmecha también se está posicionando como una pieza fundamental en la selección nacional. Se considera que el internacional, con seis partidos a sus espaldas, tiene muchas posibilidades de asegurarse un puesto en la plantilla para el próximo torneo. Reflexionando sobre las posibilidades del jugador, Kovac explicó que el centrocampista estará en el Mundial si se mantiene sano.
Al quedarse en el Signal Iduna Park, Nmecha se asegura seguir siendo el centro de atención de un importante equipo europeo. Esto le proporciona la plataforma perfecta para mantener su forma de cara al gran evento internacional. Mantener a su estrella es una gran victoria para Kehl y la directiva del BVB, ya que se aseguran a su centrocampista para el futuro inmediato.
