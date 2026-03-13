El Borussia Dortmund podría verse obligado a vender a su dúo estrella, Serhou Guirassy y Karim Adeyemi, en un intento por recaudar fondos

El panorama financiero del Dortmund ha cambiado drásticamente tras su prematura eliminación de los playoffs de la Liga de Campeones. Este fracaso deportivo ha dejado un vacío significativo en los ingresos previstos del club, lo que ha dejado a la directiva con un presupuesto neto para fichajes estimado entre unos modestos 25 y 30 millones de euros para la próxima ventana de fichajes.

Para seguir siendo competitivo y perseguir nuevos objetivos, el BVB debe adoptar una política de «vender para comprar». La jerarquía ha identificado que solo se puede generar una liquidez significativa mediante la venta de jugadores de gran valor, lo que sitúa el futuro de sus delanteros estrella bajo un intenso escrutinio mientras el club atraviesa un período económico precario. Un informe de Sky Sport afirma que sus dos delanteros, Guirassy y Adeyemi, podrían estar en la lista de traspasos para dar cabida a la llegada de nuevos jugadores.