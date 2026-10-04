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El Borussia Dortmund pide a Grecia que dé descanso al fenómeno de 18 años Konstantinos Karetsas antes del duelo contra Alemania
El Dortmund expresa su preocupación por la carga de trabajo
El Dortmund ha dado el inusual paso de ponerse en contacto con la jerarquía de la selección griega para pedir un enfoque más medido con el tiempo de juego de Karetsas. El jugador de 18 años se ha convertido en una pieza vital tanto para su club como para su selección, pero en el BVB preocupa el creciente desgaste físico del joven. Según informa Sky Sports, el club de la Bundesliga ha pedido específicamente que el futbolista sea utilizado con previsión y moderación.
Karetsas ha sido un fijo en la alineación de Grecia durante su reciente campaña en la Nations League, siendo titular en los tres partidos disputados hasta ahora. Su resistencia quedó especialmente puesta a prueba durante la histórica victoria de Grecia sobre Alemania, donde el adolescente se mantuvo sobre el césped durante los 90 minutos completos. La intervención del Dortmund llega en un momento delicado, ya que el club equilibra el orgullo de ver a su talento triunfar a nivel internacional con la necesidad práctica de mantenerlo en forma para la temporada nacional.
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Se prepara para un exigente regreso tras el parón
La urgencia de esta petición viene marcada por el exigente calendario que espera al jugador a su regreso a Westfalia. El Dortmund recibirá al Werder Bremen en un partido de alto voltaje el viernes por la noche, apenas cinco días después de que Grecia complete sus compromisos internacionales, lo que deja un margen muy ajustado para la preparación y la recuperación.
Como Karetsas acaba de regresar recientemente tras una lesión, la dirección del Dortmund está decidida a proteger su estado físico. La cúpula del club quiere minimizar su carga de trabajo durante esta ventana internacional para evitar una posible recaída provocada por la fatiga o el sobreesfuerzo.
El seleccionador responde al Dortmund
A pesar de la petición formal desde el Signal Iduna Park, parece poco probable que el seleccionador de Grecia, Ivan Ivanovic, conceda al Dortmund lo que desea. El técnico abordó la situación y dejó claro que las necesidades de la selección siguen siendo su principal prioridad. Aunque reconoció el diálogo entre clubes y federaciones, adoptó un tono firme respecto a la selección de jugadores y a las exigencias para quienes representan a su país.
«Las federaciones están en contacto con los clubes europeos cada semana», afirmó Ivanovic. «Desde que soy seleccionador aquí, todavía no ha habido un club en Europa que nos haya exigido un trato especial. También está completamente claro que todo jugador quiere jugar con su selección. Mientras yo sea el entrenador, no habrá excepciones».
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La estrella emergente, muy cotizada
El pulso pone de relieve la creciente importancia de Karetsas para la selección griega, donde se ha convertido rápidamente en un titular indispensable. Mientras el Dortmund está centrado en su próximo duelo contra el Werder Bremen, Ivanovic prepara una revancha crucial ante Alemania este domingo en Tesalónica. Los medios griegos apuntan que, pese a las peticiones del BVB, se espera ampliamente que el adolescente mantenga su sitio en el once inicial para ese partido.
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