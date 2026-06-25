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El Borussia Dortmund pide 100 millones de euros por Felix Nmecha antes de que se active su cláusula de rescisión, mientras varios equipos de la Premier League le siguen de cerca
El Dortmund tiene una ventaja absoluta con una valoración de 100 millones de euros.
Según Kicker, el Dortmund ha establecido un precio de 100 millones de euros para quien quiera fichar a Nmecha este verano. La idea es disuadir a la mayoría de los clubes europeos tras la renovación del jugador en marzo.
Sin embargo, Nmecha no tiene cláusula de rescisión activa en la ventana de 2026; esta se activará en 2027 por 80 millones de euros y bajará a 70 millones en 2028. Esa estructura contractual da al Dortmund margen total para negociar y manejar las ofertas de la Premier League con total control.
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Su condición de canterano despierta gran interés en la Premier League.
La trayectoria única de este jugador de 25 años lo convierte en un activo muy atractivo para los clubes de élite ingleses que buscan reforzar sus plantillas nacionales. Nacido en Hamburgo, Nmecha se mudó con su familia a Manchester en 2007, donde se formó durante más de una década en la prestigiosa cantera del Manchester City.
Gracias a ello, cumple la norma de la Premier League que obliga a los clubes a inscribir al menos a ocho jugadores de la cantera, lo que aumenta su valor en el mercado.
El Real Madrid también está interesado
No es la primera vez que se menciona una posible salida de Nmecha del Westfalenstadion. Durante la fase inicial del Mundial, Sky Sports informó que José Mourinho, técnico del Real Madrid, buscaba refuerzos para el mediocampo y veía en Nmecha el perfil enérgico y creativo que deseaba para el Bernabéu.
El Madrid no era el único interesado: Manchester United y Manchester City también seguían su progresión. La competencia entre clubes se ha intensificado tras su actuación en el Mundial, que ha elevado aún más su valor.
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Kovac se dispone a plantarse
El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, admite que la habilidad técnica de Nmecha para moverse en espacios reducidos y realizar transiciones rápidas es insustituible. El club quiere construir la nueva columna vertebral del equipo en torno al centrocampista, junto a Nico Schlotterbeck y Serhou Guirassy.
«El Dortmund sin Félix es otro», admitió Kovac, quien destacó su importancia para la construcción del juego. Sus actuaciones en el Mundial podrían acelerar su salida este verano si llega una oferta que satisfaga al club alemán.