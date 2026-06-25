Según Kicker, el Dortmund ha establecido un precio de 100 millones de euros para quien quiera fichar a Nmecha este verano. La idea es disuadir a la mayoría de los clubes europeos tras la renovación del jugador en marzo.

Sin embargo, Nmecha no tiene cláusula de rescisión activa en la ventana de 2026; esta se activará en 2027 por 80 millones de euros y bajará a 70 millones en 2028. Esa estructura contractual da al Dortmund margen total para negociar y manejar las ofertas de la Premier League con total control.



