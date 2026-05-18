El director deportivo del Dortmund, Ole Book, ha confirmado que Gonzalo García es el «fichaje soñado» para el próximo mercado.

Según Sport1, el BVB ha intensificado sus gestiones para sacarlo del Santiago Bernabéu tras sus recientes actuaciones en La Liga.

El club alemán ya negocia con sus representantes y confía en convencerlo: la Bundesliga le parece el marco ideal para seguir creciendo, como otros canteranos del Madrid antes que él.