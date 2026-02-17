El Borussia Dortmund ficha a otro prometedor talento adolescente con la adquisición por 12 millones de euros del lateral izquierdo del gigante brasileño Cruzeiro

El equipo de fichajes del Dortmund ha actuado con su habitual eficacia para imponerse a la creciente competencia europea por la joven estrella brasileña. Siguiendo su plan establecido, el BVB ha conseguido un acuerdo anticipado para un jugador que aún no puede trasladarse a Alemania debido a la normativa de la FIFA sobre el traspaso de menores. Este enfoque proactivo garantiza que el defensa se integrará en la plantilla cuando cumpla 18 años en agosto, con un paquete financiero total de 12 millones de euros que refleja el increíble potencial que los ojeadores le han atribuido durante su ascenso en la cantera del Cruzeiro.

Fabrizio Romano confirmó el avance, señalando que el acuerdo incluye una cuota inicial de 7 millones de euros, además de 5 millones de euros en complementos relacionados con el rendimiento. Para enfatizar aún más su fe en su potencial, el club le habría ofrecido a Prates un contrato a largo plazo hasta el verano de 2031, considerándolo una pieza fundamental de su unidad defensiva para la próxima década.