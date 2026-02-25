AFP
Traducido por
El Borussia Dortmund está en negociaciones para fichar a la exestrella del Bayern de Múnich, mientras que el Marsella se enfrenta a la competencia por el traspaso a pesar de la opción de 15 millones de euros
El regreso de Pavard a la Bundesliga
El versátil defensa está actualmente cedido en el Marsella por el Inter, pero su futuro parece estar lejos tanto del Velódromo como del San Siro. A pesar de que el Marsella tiene una opción de compra de 15 millones de euros por el ganador de la Copa del Mundo, los últimos acontecimientos sugieren que el gigante francés se enfrenta a una dura competencia por parte de Alemania. Los informes indican que Pavard no prolongará su estancia en la Ligue 1, ni tiene futuro en Milán, lo que allana el camino para un sensacional regreso a la primera división alemana, donde se dio a conocer en la escena internacional.
- Getty Images Sport
De vuelta a terreno conocido
Pavard es un nombre muy conocido para los aficionados al fútbol alemán, ya que pasó siete productivos años en el país entre 2016 y 2023. Durante sus etapas en el Stuttgart y el Bayern de Múnich, acumuló 174 partidos en la Bundesliga, en los que contribuyó con nueve goles y siete asistencias. Su capacidad para jugar tanto de lateral derecho como de central le convirtió en una pieza fundamental del Bayern, que dominó el fútbol nacional, y su flexibilidad táctica se considera un activo clave para la defensa del Dortmund de cara a la nueva temporada.
Según las informaciones, el internacional francés está a punto de cerrar su fichaje por el equipo de Renania del Norte-Westfalia. Aunque su paso por Italia y Francia ha tenido resultados dispares, la sensación es que su regreso a la Bundesliga podría ser el catalizador para que recupere la forma que le convirtió en uno de los defensas más codiciados del fútbol mundial. El Dortmund confía en que el entorno familiar saque lo mejor del experimentado internacional.
Negociaciones avanzadas en el Signal Iduna Park
Se dice que la jerarquía del Borussia Dortmund está decidida a cerrar rápidamente este acuerdo. Según las últimas informaciones, las negociaciones sobre el traspaso entre el Dortmund y el entorno del defensa de 29 años se encuentran en una fase avanzada. El club está trabajando duro entre bastidores para garantizar que el francés se convierta en una pieza clave de su proyecto defensivo para la próxima temporada.
Aumentan los rumores de que el anuncio oficial podría hacerse incluso antes de que se abra oficialmente el mercado de fichajes de verano. El equipo de fichajes del Dortmund considera que Pavard es una adquisición de bajo riesgo y alta rentabilidad, dado su pedigrí. Al moverse pronto, el BVB pretende adelantarse a cualquier otro posible pretendiente que pueda estar al tanto de la disponibilidad de Pavard, sobre todo teniendo en cuenta la valoración relativamente modesta que se le da a un jugador de su nivel internacional y con su historial de títulos ganados.
- AFP
Riesgo y recompensa para el BVB
En Dortmund, existe la firme convicción de que Pavard aportará el liderazgo y la experiencia que tanto necesita un equipo que, en ocasiones, ha carecido de disciplina defensiva en momentos de gran presión. Sin embargo, la operación no está exenta de detractores. Los críticos han señalado que las últimas actuaciones de Pavard no han reflejado de forma constante el nivel mundial que alcanzó durante sus años de plenitud en Múnich. Dentro del club se admite que el traspaso conlleva cierto riesgo, pero se considera que las ventajas potenciales de fichar a un ganador contrastado son demasiado importantes como para ignorarlas.
En última instancia, el fichaje pone de manifiesto el deseo del Dortmund de acortar distancias en la parte alta de la tabla mediante la contratación de jugadores que saben exactamente lo que hay que hacer para ganar la Meisterschale. «En Dortmund, se espera que Pavard aporte mucha experiencia al equipo. Sin embargo, el traspaso no está exento de riesgo, ya que sus actuaciones recientes no han sido del más alto nivel», señala el informe. Si el francés logra reintegrarse con éxito en el fútbol alemán, el BVB podría haber conseguido una de las gangas del verano, asestando un golpe psicológico a sus rivales en el proceso.
Anuncios