El director del Dortmund, Ricken, ha desmentido los rumores que vinculaban al delantero Guirassy con un fichaje por el Fenerbaçe.

El club turco ha insistido en ficharlo, pero la directiva del Signal Iduna Park ignora el interés.

En declaraciones a WAZ, Ricken fue claro: «No tenemos oferta por Serhou ni intención de dejarlo marchar. Ha demostrado su valía en las dos últimas temporadas».