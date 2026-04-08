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El Borussia Dortmund confirma su interés en el regreso de Jadon Sancho, ahora que el jugador, marginado en el Manchester United, se acerca a su fin de contrato
El Dortmund prepara un tercer reencuentro sensacional
El club alemán valora repatriar al internacional inglés tras su difícil etapa en la Premier League. Ahora cedido en el Aston Villa, su etapa en el United llega a su fin cinco años después de su fichaje de 73 millones de libras. Aunque no ha sido regular en Inglaterra, el Dortmund confía en que volver a un entorno familiar le ayude a recuperar su mejor nivel.
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Ricken confirma que se está analizando a los jugadores.
El Dortmund busca refuerzos para el verano y Sancho encabeza la lista. Sin embargo, según Sky Alemania, su fichaje se complica por su salario de 15 millones de libras al año.
El director general del Dortmund, Lars Ricken, explicó a SPORT BILD: «Analizamos a muchos jugadores para ver si nos hacen mejores; Jadon es uno de ellos».
El «sueño» del United llega a su triste fin
Desde su salida en 2021, la trayectoria de Sancho ha estado llena de altibajos. Lo que llamó «un sueño hecho realidad» en el United parece desvanecerse. Tras sufrir en sus primeras dos temporadas y media en Old Trafford, brilló en su cesión al Dortmund, pero decepcionó en el Chelsea. Ahora, su paso por el Villa tampoco convence: en 31 partidos ha marcado un gol y dado tres asistencias, y solo 17 veces fue titular.
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El compromiso financiero, clave para la remontada
A medida que Sancho se acerca a las últimas semanas de su contrato con el United, la atención se centra en si aceptará una importante reducción salarial para facilitar su regreso a Alemania. La confianza del Dortmund en su talento podría ser un salvavidas para un delantero que se ha convertido en una figura secundaria en la Premier League.