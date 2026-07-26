El Borussia Dortmund ha dado un paso más al frente y para el Milan ahora se complica la vía que conduce a Kostas Karetas, mediapunta de la clase 2007 que milita en el Racing Genk. Al margen del último amistoso disputado por el club alemán antes de partir hacia la gira por Japón, el director deportivo Nils-Ole Book ha admitido que la prioridad en el mercado es aumentar el potencial ofensivo del equipo y llegar a dos refuerzos en esa línea.
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El Borussia Dortmund aprieta por Konstantinos Karetsas: el director deportivo Book prepara la reunión decisiva con el Genk, qué se sabe sobre el Milan
LAS PALABRAS DEL DIRECTOR DEPORTIVO BOOK
Hablando con Sky Deutschland sobre los rumores, igualmente insistentes, en torno al delantero del Colonia Said El Mala, Ole Book respondió así sobre la estrategia de fichajes del Dortmund: «En principio, creo que todo el mundo sabe que no comentamos sobre jugadores que no son futbolistas del Borussia Dortmund. Me alegra que el club se esté mostrando tan hermético, para que no se filtre nada más, porque la cantidad de informaciones falsas en los últimos días ha sido realmente notable». Después entró en detalle sobre los próximos objetivos: «Nos habría gustado fichar ya a un jugador ofensivo, pero al final también hay que tener en cuenta las leyes del mercado y seguir el ritmo de los tiempos. El timing es absolutamente crucial. Sabemos lo que queremos para dos posiciones ofensivas».
¿Misión decisiva?
El Borussia Dormund, que ya ha perdido a Karim Adeyemi (traspasado al Barcelona) y que en breve también se despedirá oficialmente de Julian Brandt, con el Leeds apretando fuerte, ha identificado en El Mala y Karetsas los dos perfiles ideales para su plantilla y, en lo que respecta al griego, se esperan novedades importantes en un plazo muy breve. De hecho, Ole Book no viajará a Asia con el equipo ya que, entre el lunes y el martes, volará a Bélgica para reunirse de nuevo con la cúpula directiva del Genk e intentar cerrar la operación.
LA NEGOCIACIÓN
El Racing no quiere hacer descuentos y no se mueve de su postura, es decir, la de traspasar a Karetsas por 35 millones de euros garantizados, que podrían convertirse en 40 mediante algunos bonus. La última oferta del Borussia Dortmund, rechazada de plano, se situaba en 30 + 5, según la reconstrucción de Sky Deutschland. Hará falta presentar una propuesta mejorada, con el club alemán que, por su parte, espera aprovechar el visto bueno del acuerdo ya alcanzado con el futbolista para un contrato con vencimiento en junio de 2031.
LA POSICIÓN DEL AC MILAN
En este momento, el AC Milan, que según fuentes belgas y griegas valora, y mucho, el perfil de Karetsas (que encajaría a la perfección con la petición de Ruben Amorim de tener un mediapunta zurdo para situarlo por detrás del delantero centro), parte en una posición de desventaja. Después de invertir cerca de 100 millones de euros en los fichajes de Gonçalo Ramos y Mario Gila, el AC Milan está ahora centrado principalmente en las salidas que debe cerrar para liberar plazas y hacer caja. Sobre todo la de Rafa Leao, en el centro de un derbi de mercado entre Galatasaray y Fenerbahce. Hasta que no se desbloquee esta situación, es poco probable que el AC Milan pueda moverse de forma concreta por otro fichaje, favoreciendo así la posible ofensiva del Dortmund por Karetsas.
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