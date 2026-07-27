El Borussia Dortmund acelera por Konstantinos Karetsas: el director deportivo Book prepara la reunión decisiva con el Genk, qué se sabe sobre el Milan

Hablando con Sky Deutschland sobre los rumores, igualmente insistentes, en torno al delantero del Colonia Said El Mala, Ole Book respondió así sobre la estrategia de fichajes del Dortmund: «En principio, creo que todo el mundo sabe que no comentamos sobre jugadores que no son futbolistas del Borussia Dortmund. Me alegra que el club se esté mostrando tan hermético, de modo que ya no se filtre nada, porque la cantidad de informaciones falsas en los últimos días ha sido realmente notable». Después entró en detalle sobre los próximos objetivos: «Nos habría gustado fichar ya a un jugador ofensivo, pero al final también hay que tener en cuenta las leyes del mercado y adaptarse a los tiempos. El momento es absolutamente crucial. Sabemos lo que queremos para dos posiciones ofensivas».