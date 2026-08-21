La búsqueda de Abdulmalik por parte del Djurgardens forma parte de un claro modelo de captación centrado en hacerse con talento en bruto antes de que su valoración de mercado alcance el pico, para venderlo después con un beneficio considerable, informa BBC Sport. La estrategia del conjunto de la Allsvenskan está liderada por el director deportivo Maximilian Hahn, anteriormente jefe de captación del West Ham United.

Hahn, que también trabajó junto al seleccionador de Suecia Graham Potter en el este de Londres, está aprovechando activamente sus conexiones británicas para seleccionar joyas prometedoras del mercado del Reino Unido.