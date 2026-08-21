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El Boreham Wood, de la National League, rechaza una oferta mejorada de 1,5 millones de libras del Djurgardens por el extremo estrella Abdul Abdulmalik
El modesto club no profesional se mantiene firme
El Boreham, de quinta división, se ha mantenido firme al rechazar una segunda oferta de 1,5 millones de libras del Djurgardens por Abdulmalik, según Sky Sports News. Esa postura firme llega después de que una propuesta inicial de 1 millón de libras del club sueco fuera rechazada a principios de este mes. La directiva del Wood sigue decidida a retener a su extremo de 23 años pese al creciente interés durante el mercado de fichajes de verano.
- Bildbyran
Sale a la luz la hoja de ruta sueca en el mercado de fichajes
La búsqueda de Abdulmalik por parte del Djurgardens forma parte de un claro modelo de captación centrado en hacerse con talento en bruto antes de que su valoración de mercado alcance el pico, para venderlo después con un beneficio considerable, informa BBC Sport. La estrategia del conjunto de la Allsvenskan está liderada por el director deportivo Maximilian Hahn, anteriormente jefe de captación del West Ham United.
Hahn, que también trabajó junto al seleccionador de Suecia Graham Potter en el este de Londres, está aprovechando activamente sus conexiones británicas para seleccionar joyas prometedoras del mercado del Reino Unido.
El gran momento goleador despierta interés
La carrera de Abdulmalik se ha disparado desde que llegó como agente libre en 2024 tras quedar desvinculado del Millwall, donde logró títulos en categorías inferiores y fue internacional con la selección sub-17 de Inglaterra. La campaña 2025-26 supuso una demostración definitiva de su poderío ofensivo, con 17 goles y 10 asistencias que le valieron el premio al Jugador Joven de la Temporada de la National League. Una actuación deslumbrante en la final del play-off en Wembley consolidó aún más el interés del Djurgardens, que anteriormente había pulido al delantero danés August Priske antes de venderlo al Birmingham City en enero de 2026.
- Getty Images Sport
El extremo, sometido a un intenso escrutinio
El Boreham se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj antes del cierre del mercado para frenar a los pretendientes del extranjero por su activo más valioso. Los dirigentes del club y el cuerpo técnico deben gestionar el estado mental del joven para asegurarse de que no se vea afectado por la posibilidad de un traspaso al extranjero por una cifra de siete dígitos. La concentración y la aportación decisiva del extremo talismánico serán fundamentales para las aspiraciones del Boreham de pelear por el ascenso automático a la English Football League esta temporada.
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