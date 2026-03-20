¡El bombazo del mercado de fichajes de la Premier League toma forma! Al parecer, el Manchester United está a punto de cerrar un acuerdo por 80 millones de euros

Sin embargo, según el informe, el actual tercer clasificado de la Premier League tendría que rascarse el bolsillo para hacerse con los servicios del brasileño. Se habla de una cifra de traspaso de 80 millones de euros.

Guimaraes sucedería en Manchester a su compatriota Casemiro. Como es sabido, el jugador de 34 años dejará el United al final de la temporada actual sin coste alguno. Sin embargo, se desconoce cuál será su próximo destino, aunque es probable que vuelva a abandonar Europa.