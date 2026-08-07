La reticencia a desprenderse de Rowe se debe a que el Bolonia ya ha dado luz verde a la salida por 35 millones de euros del delantero titular Santiago Castro a la Roma. Además, el Bolonia podría ingresar 25 millones de euros adicionales por la posible venta del central Jhon Lucumi, lo que elevaría sus ingresos totales por traspasos a 60 millones de euros.

Según se informa, el Bolonia solo estaría dispuesto a considerar la venta del exextremo del Norwich City si un club presenta una oferta extraordinaria muy por encima del valor de mercado, en torno a los 55 o 60 millones de euros.