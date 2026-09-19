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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Bolonia de Palladino arranca de nuevo con un empate: 1-1 ante el Torino entre silbidos

Bologna
Torino
Bologna vs Torino
Serie A

El debut de Raffaele Palladino no marca el punto de inflexión en el Bologna.

El nuevo Bolonia de Raffaele Palladino arranca con la pólvora mojada y en casa, contra un Torino con tantas dificultades como él, solo suma un punto fruto del empate final 1-1.

El partido, correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, parecía bien encarrilado para los emilianos con el paso al 3-4-2-1 y el gol de Federico Bernardeschi, que parecía haber puesto el encuentro de cara.

Sin embargo, en la segunda parte, por la escasa eficacia ofensiva del Bolonia y los cambios de Ignazio Abate, que añadió peso al ataque, en la primera verdadera ocasión el Torino encontró el empate, gracias también a un error de Skorupski, que concedió el primer gol en la Serie A a Kulenovic.

En el tramo final, un penalti claro, reclamado y no señalado por el árbitro Massa por falta de Heggem sobre Oristanio, desató la rabia del Torino, pero el 1-1 se mantuvo hasta el final y provocó los silbidos de los aficionados presentes en el Dall'Ara, que esperaban un mejor debut y una reacción también en la clasificación, donde el Bolonia sigue de lleno en la zona de lucha por la permanencia con solo 2 puntos en su haber. Para Abate, en cambio, el empate puede representar un punto de inflexión, dado que la clasificación vuelve a moverse, sobre todo después de la clamorosa y dolorosa derrota en la Coppa Italia contra el Monza.


BOLOGNA-TORINO 1-1

Goles: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)



  • BOLOGNA-TORINO: LA FICHA DEL PARTIDO

    Bolonia-Torino 1-1


    Goles: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)


    BOLONIA (3-4-2-1): Skorupski; Helland (58' De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea (84' Holm), Pobega (77' Moro), Ferguson, Miranda; Bernardeschi (77' Orsolini), Cambiaghi (58' Odgaard); Piccoli. 

    Suplentes: Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, Vitík.

    Entrenador: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert (68' Belghali); Fortini (46' Patterson), Fitz-Jim (55' Kulenovic), Mandragora, Bragança (68' Ilkhan), Cacciamani; Vlasic (68' Oristanio); Simeone. 

    Suplentes: Mascardi, Siviero, Biraghi, Aboukhlal, Rodríguez, Comuzzo, Gineitis, Luongo, Zapata

    Entrenador: Abate


    Árbitro: Guida

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    77' GOL - Kulenovic protege la posición a la altura de tres cuartos ante un De Silvestri demasiado blando y arranca en vertical hasta el borde del área, ligeramente escorado a la izquierda. Disparo con efecto raso al que llega Skorupski, pero falla en la intervención y el balón acaba en la red. Primer gol en la Serie A para la punta granata, que vale el 1-1.


    15' GOL - Mala pérdida de balón de Fortini en la derecha y contraataque fulminante del Bolonia. Cambiaghi rompe en vertical y llega hasta la línea de fondo para poner un centro raso al corazón del área, donde Bernardeschi, libre de marca, remata de primeras y bate a Perri, poco reactivo para ir abajo a por un disparo a fin de cuentas bastante centrado.


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