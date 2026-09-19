El Bolonia de Palladino arranca de nuevo con un empate: 1-1 ante el Torino entre silbidos

El nuevo Bolonia de Raffaele Palladino arranca con la pólvora mojada y en casa, contra un Torino con tantas dificultades como él, solo suma un punto fruto del empate final 1-1.

El partido, correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, parecía bien encarrilado para los emilianos con el paso al 3-4-2-1 y el gol de Federico Bernardeschi, que parecía haber puesto el encuentro de cara.

Sin embargo, en la segunda parte, por la escasa eficacia ofensiva del Bolonia y los cambios de Ignazio Abate, que añadió peso al ataque, en la primera verdadera ocasión el Torino encontró el empate, gracias también a un error de Skorupski, que concedió el primer gol en la Serie A a Kulenovic.

En el tramo final, un penalti claro, reclamado y no señalado por el árbitro Massa por falta de Heggem sobre Oristanio, desató la rabia del Torino, pero el 1-1 se mantuvo hasta el final y provocó los silbidos de los aficionados presentes en el Dall'Ara, que esperaban un mejor debut y una reacción también en la clasificación, donde el Bolonia sigue de lleno en la zona de lucha por la permanencia con solo 2 puntos en su haber. Para Abate, en cambio, el empate puede representar un punto de inflexión, dado que la clasificación vuelve a moverse, sobre todo después de la clamorosa y dolorosa derrota en la Coppa Italia contra el Monza.





BOLOGNA-TORINO 1-1

Goles: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)







