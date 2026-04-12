Getty Images Sport
Traducido por
El Birmingham City de Tom Brady venció al Wrexham en el último «derbi de Hollywood», un golpe duro para las aspiraciones de ascenso a la Premier League de Ryan Reynolds y Rob Mac
Vicente rompe el empate en un reñido duelo en Hollywood
El Birmingham, del que Brady es copropietario, cortó su racha de tres derrotas al vencer 2-0 al Wrexham de Phil Parkinson en St Andrew's. Tras una primera parte sin muchas ocasiones, los locales rompieron el empate a los tres minutos de la reanudación. Carlos Vicente, fichaje de enero procedente del Alavés, cabeceó un centro preciso de Kai Wagner. El extremo español ya había obligado a una gran parada a Arthur Okonkwo justo antes del descanso, pero esta vez no falló.
- Getty Images Sport
Klarer duplica la ventaja y se lleva los puntos
El Wrexham, con diez partidos consecutivos marcando fuera de casa, fue inofensivo. El club galés, respaldado por las estrellas de Hollywood Reynolds y Mac, no controló el último tercio y no remató entre los tres palos en 90 minutos. Al lanzarse en busca del empate, quedó expuesto atrás y lo pagó. En el 71, un córner lanzado por el suplente Paik Seung-ho generó caos en el área. El capitán Christoph Klarer reaccionó primero y apareció en el segundo palo para empujar el balón ante Okonkwo.
La presión sobre Davies disminuye tras su actuación dominante
El entrenador del Birmingham, Chris Davies, afrontaba una situación delicada tras una racha de malos resultados, pero no dudó en elogiar a sus jugadores tras ganar este partido de gran repercusión. «Me ha encantado ver jugar al equipo hoy; creo que hemos estado excelentes durante todo el partido», declaró Davies a los periodistas. «Que el rival no haya disparado ni una sola vez a puerta y nosotros hayamos tenido tantas ocasiones lo dice todo, en mi opinión. Me gusta cómo hemos jugado, buscando el ataque en lugar de limitar a dar vueltas al balón». La victoria les aupa al puesto 15 de la tabla de la Championship, lo que le da a Brady muchos motivos para celebrar.
- Getty Images Sport
Parkinson, frustrado por fallar en su intento de clasificarse para los play-offs
Parkinson mostró su decepción en la banda tras la segunda derrota ligera consecutiva del Wrexham. El equipo está ahora a cuatro puntos de los play-offs. Para mantener vivo el sueño de ascender a la Premier League, los Dragons deben ganar sus cuatro últimos partidos, empezando en casa contra el Stoke City.