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Adhe Makayasa

Traducido por

El Benfica está a punto de fichar al sustituto de José Mourinho de la Premier League

Benfica
Marco Silva
Primeira Liga
Fulham
Premier League
J. Mourinho

Marco Silva, entrenador del Fulham, está a punto de fichar por el Benfica para sustituir a José Mourinho. El técnico portugués negocia los últimos detalles con el club lisboeta, que busca cerrar su contratación de cara a la próxima temporada.

  • El gran club de Lisboa está a punto de fichar a Silva

    Según The Telegraph, cada vez es más probable que este técnico de 48 años deje el oeste de Londres y regrese a su país. El Benfica le ha ofrecido al exentrenador del Everton un contrato de más de 4 millones de libras al año. Como su contrato actual vence el mes que viene, el club portugués podría ficharlo sin pagar indemnización.

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    El entrenador no se pronuncia sobre su futuro

    El exentrenador del Everton y el Watford aún no garantiza su futuro con el club londinense, pese a las negociaciones. Tras ganar al Newcastle, Silva reconoció que su destino está en el aire.

    Dijo: «Todavía no sé si me quedaré. Aún tengo que hablar con el club y, tras esa charla, tomaremos una decisión juntos».

  • Mourinho desata un gran carrusel de fichajes en Europa

    La repentina vacante en el Estadio da Luz se debe a la marcha del emblemático entrenador Mourinho. El veterano técnico está a punto de cerrar un sensacional regreso a Madrid por segunda vez en su ilustre carrera. Este cambio se suma a la salida de varios entrenadores de la Premier League este verano, tras las marchas de Pep Guardiola, Arne Slot y Oliver Glasner.

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    La directiva del Craven Cottage se enfrenta a una reconstrucción crucial

    El club londinense se enfrenta a una complicada fase de transición tras la marcha de su entrenador. Después de batir el récord del club con 54 puntos en la máxima categoría, reemplazarlo exigirá complejas estructuras de compensación. La directiva podría sondear candidatos como Kieran McKenna, del Ipswich Town, de cara al mercado de fichajes de verano.