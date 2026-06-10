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El Benfica confirma la salida de José Mourinho, mientras que Marco Silva acepta sustituir al técnico, que se marcha al Real Madrid, en el Estadio da Luz
Silva tomará las riendas en Lisboa
Silva regresa a Portugal tras cinco años en la Premier League con el Fulham, cuyo contrato expiró la semana pasada. El gigante lisboeta confirmó un acuerdo con el técnico, que firmará un contrato hasta 2027-28 con opción a una temporada más. El técnico de 48 años ya había demostrado su valía en Inglaterra con Hull City, Watford y Everton, y consolidó su reputación en Fulham.
- AFP
Mourinho se dirige al Bernabéu
El nombramiento de Silva llega tras la salida oficial de Mourinho del Benfica, interrumpida por una oferta de España. El Madrid, rápido, pagará 13 millones de libras (15 millones de euros) para liberarlo.
Mourinho llegó en septiembre y deja al equipo tercero y aún invicto en la Primeira Liga. El Santiago Bernabéu resultó irrechazable para ambas partes, mientras Florentino Pérez busca recuperar las glorias pasadas.
El Benfica confirmó en un comunicado: «El Real Madrid CF ha ejercido la cláusula de rescisión de 15 millones de euros y el entrenador ha aceptado. Así concluye su segunda etapa en el club. Le deseamos lo mejor».
Arbeloa deja el Madrid
Su salida cierra un breve pero intenso capítulo en el Estadio da Luz, donde ya fue segundo entrenador y dirigió al equipo en 2000. Ahora regresa al club donde triunfó entre 2010 y 2013, periodo en el que rompió el dominio del Barcelona al ganar Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.
El Real Madrid ha allanado el camino para su regreso al anunciar, el martes por la noche, la salida del actual entrenador, Álvaro Arbeloa. El club declaró en un comunicado: «El Real Madrid CF y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. El club le agradece su lealtad, compromiso y profesionalidad desde su paso por la cantera y le desea mucha suerte, junto a su familia, en esta nueva etapa.
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Las credenciales de Silva
Aunque Silva es más conocido por sus logros en Inglaterra, su currículum en Portugal es impresionante. Llevó al Estoril Praia de la segunda división a dos clasificaciones consecutivas para la Europa League antes de fichar por el Sporting CP. En su única temporada 2014-15 con los Leones, logró el tercer puesto y ganó la Copa de Portugal tras una final dramática contra el SC Braga.
También triunfó en Grecia, donde conquistó la liga con el Olympiacos en 2015-16. Ahora se convierte en el sexto técnico del Benfica bajo la presidencia de Rui Costa. Desde 2021, Jorge Jesus, Roger Schmidt y Bruno Lage han pasado por el banquillo, y solo Schmidt ganó la liga.