El Benfica confirma la salida de José Mourinho, mientras que Marco Silva acepta sustituir al técnico, que se marcha al Real Madrid, en el Estadio da Luz

El nombramiento de Silva llega tras la salida oficial de Mourinho del Benfica, interrumpida por una oferta de España. El Madrid, rápido, pagará 13 millones de libras (15 millones de euros) para liberarlo.

Mourinho llegó en septiembre y deja al equipo tercero y aún invicto en la Primeira Liga. El Santiago Bernabéu resultó irrechazable para ambas partes, mientras Florentino Pérez busca recuperar las glorias pasadas.

El Benfica confirmó en un comunicado: «El Real Madrid CF ha ejercido la cláusula de rescisión de 15 millones de euros y el entrenador ha aceptado. Así concluye su segunda etapa en el club. Le deseamos lo mejor».