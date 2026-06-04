El Benfica confirma el interés por José Mourinho, mientras Florentino Pérez anuncia su intención de activar la cláusula de rescisión de 15 millones de euros

El Benfica ha informado a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM) que recibió una consulta sobre la disponibilidad de Mourinho. La idea partió del entorno de Florentino Pérez, quien busca la reelección como presidente del Real Madrid.

Mourinho, con contrato en vigor con las Águilas, se ha convertido en el principal objetivo de Pérez en su pugna contra Enrique Riquelme por el liderazgo del gigante español. Las elecciones están previstas para el próximo domingo y una victoria del presidente actual pondría en marcha los engranajes para un sensacional regreso de Mourinho a Madrid.