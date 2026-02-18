El Benfica condena la «campaña de difamación» contra Gianluca Prestianni tras el enfrentamiento con Vinicius Junior y respalda la afirmación del extremo de que no insultó racialmente a la estrella del Real Madrid

Mientras los jugadores se preparaban para reanudar el partido tras el gol de Vinicius en el minuto 50, Prestianni se tapó la boca y pareció decirle algo al brasileño, quien corrió inmediatamente hacia el árbitro Francois Letexier para denunciar que había sido víctima de un insulto racista. Letexier hizo entonces el gesto para confirmar que estaba activando el protocolo antirracismo de la UEFA y el partido se retrasó 10 minutos para que los árbitros, los jugadores y los entrenadores pudieran conversar. El Real Madrid se impuso por 1-0 tras la reanudación del partido, pero las desagradables escenas continuaron en el campo y en el túnel.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé afirmó más tarde que Prestianni había llamado «mono» a Vinicius «cinco veces» y pidió que se expulsara al extremo de la Liga de Campeones. Vinicius, por su parte, dijo en una emotiva publicación en Instagram: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria en la que los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».

Sin embargo, Prestianni ha negado cualquier delito en su propia declaración en las redes sociales, en la que dice: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».