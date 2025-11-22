El Bayern Múnich de Harry Kane quedó atónito después de que Luis Díaz fuera sancionado en la Champions League por tarjeta roja contra el PSG

A Bayern se le ha encomendado ahora la difícil tarea de intentar crear más distancia entre ellos y el Arsenal sin la ayuda de Díaz. Los dos equipos se enfrentarán en el Allianz Arena el miércoles.

Díaz también se perderá los enfrentamientos europeos de Bayern con el club portugués Sporting CP y el equipo belga Union Saint-Gilloise el martes 9 de diciembre y el miércoles 21 de enero, respectivamente. El entrenador en jefe de los bávaros, Vincent Kompany, dijo anteriormente el viernes que esperaba que la UEFA impusiera a Díaz una sanción de un partido.

Díaz ha estado en excelente forma para el Bayern desde que llegó del equipo de la Premier League Liverpool en el verano. El jugador de 28 años ha marcado 11 goles en 17 partidos en todas las competiciones para los gigantes alemanes, que también lideran la tabla de la Bundesliga y la Champions League.

Rápido para construir una relación telepática con el delantero estrella Kane, Díaz también ha registrado cuatro asistencias en la Bundesliga esta temporada. Mientras tanto, el capitán inglés ha marcado un notable 23 goles en los 17 partidos del Bayern en todas las competiciones esta temporada.