El exguardameta del Burnley ha visto cómo su papel se ha reducido drásticamente en Tyneside después de perder el favor del entrenador Matthias Jaissle esta temporada. Pope ha perdido su puesto como titular en favor de la incorporación del verano Lukas Hornicek, que fue titular en los cinco primeros partidos de la Premier League, mientras que el joven Ewen Jaouen fue el elegido bajo palos en la Carabao Cup. De hecho, la última aparición competitiva del veterano guardameta se produjo en la última jornada de la campaña 2025-26, cuando fue titular en la derrota por 2-0 ante el Fulham el 24 de mayo.