Getty Images Sport
Traducido por
El Bayern de Múnich teme por el estado anímico de Alphonso Davies tras una grave lesión que amenaza su participación en el Mundial
Un golpe devastador para el club y el país.
El internacional canadiense sufrió una grave lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante la eliminación del Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain. El posible desgarro le margina lo que queda de temporada con el gigante alemán y pone en riesgo su participación en el Mundial de este verano.
El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, reconoció su decepción tras la victoria 1-0 contra el Wolfsburgo. «Es muy amargo, sobre todo para él y, por supuesto, también para nosotros», declaró Freund a Bild. «Se recuperó bien de su grave lesión de rodilla, pero las lesiones musculares no han dejado de frenarle. Nunca llegó a coger el ritmo. Duele, por supuesto, y también es una fase mentalmente difícil para él en este momento. Pero todos le apoyaremos lo mejor posible y esperamos que vuelva en buenas condiciones».
- Getty Images Sport
Los continuos problemas físicos del lateral
El historial médico reciente de Davies es desalentador. Tras romperse el ligamento cruzado y dañar el cartílago de la rodilla derecha en marzo de 2025, estuvo nueve meses inactivo. Desde su regreso en diciembre, su cuerpo le ha fallado varias veces: una rotura de fibras en febrero y una distensión en el muslo en un partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta en marzo.
Es su tercer problema muscular en pocos meses, lo que hace temer que la continua rehabilitación le esté afectando más mental que físicamente. Esta temporada ha jugado 23 partidos con el Bayern de Múnich, sumando 841 minutos, un gol y cinco asistencias.
Las preocupaciones sobre la salud mental, en primer plano
La directiva del Allianz Arena sigue de cerca el estado psicológico de Davies, tras sus anteriores confesiones sobre salud mental. Durante su última recuperación, el defensa reveló en YouTube que había sufrido una crisis nerviosa: «No sé qué me pasó. Me duché y luego lloré».
El entrenador Vincent Kompany, tras las últimas noticias, coincidió: «Físicamente no estoy preocupado; volverá y todo irá bien. Pero mentalmente es muy duro».
- AFP
La carrera por la Copa del Mundo
Con el Mundial del 11 de junio al 19 de julio, Davies tiene poco tiempo. Kompany sabe que la cabeza es tan clave como la recuperación física: «No son las lesiones graves las más duras, sino las leves que vuelven y te golpean anímicamente».
Kompany confía en que su estrella del lateral izquierdo encuentre la fuerza para centrarse en el torneo de verano. «Ahora debe dar un giro muy rápido. Veamos qué pasa con el Mundial. No hay otra manera, y le ayudaremos», añadió.